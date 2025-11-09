İsrail basını 'kritik zamanlama' diye manşet attı! "Türkiye artık beklemiyor"

İsrail basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve üst düzey İsrailli yetkililere yönelik yakalama kararlarının çıkarılması için bizzat talimat verdiğini yazdı.

"TALİMAT BİZZAT CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GELDİ"

Haaretz gazetesine konuşan üst düzey bir Türk yetkili, yakalama sürecinin haftalar önce başladığını söyledi:

"Netanyahu ve üst düzey İsraillilere karşı yakalama kararı çıkarılmasının talimatı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi; süreç haftalar sürdü." Haberde, İsrail’in bu adım karşısında büyük endişe duyduğu aktarıldı.

Yetkili, kararın zamanlamasının özellikle dikkatli planlandığını vurgulayarak, "Asıl mesele zamanlamaydı; yakalama kararlarının çıkarılmasının önündeki en büyük engel, Türkiye’nin ABD ve diğer arabulucularla Gazze Şeridi’nde görev yapacak uluslararası güce dair yürüttüğü görüşmelerdi" dedi.

"İSRAİL KARŞI ÇIKINCA ERDOĞAN BEKLEMEYİ BIRAKTI"

Türk yetkiliye göre, Erdoğan’ın kararını hızlandıran gelişme, İsrail’in Türkiye’nin Gazze’deki muhtemel varlığına karşı çıkması oldu:

"Görünüşe göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Türk güçlerinin Gazze’de faaliyet göstermesine yönelik kararlı şekilde karşı çıkması ve ABD yönetiminin de İsrail’in tutumunu benimseme eğiliminde olması gerçeğini göz önünde bulundurarak daha fazla beklemenin bir anlamı olmadığı sonucuna vardı." İlgili Haber Netanyahu sessizliğe gömüldü! İsrail basını 'Erdoğan kazandı' dedi

NETANYAHU'NUN TÜRKİYE KORKUSU DEVAM EDİYOR

Öte yandan, İsrail Hükümet Sözcüsü Shosh Bedrosian, Gazze’ye gönderilmesi planlanan uluslararası güce dair açıklamasında Türkiye’nin yer almayacağını ileri sürdü