Hülya Avşar setlere geri dönüyor! Partneri dikkat çekti

Yer aldığı projeler ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Hülya Avşar çekimleri Ordu Ünye’de başlayan “Aşkın Dünkü Çocukları” adlı filmle setlere geri dönüyor. Avşar'ın partnerinin ise oyuncu Uğur Yücel olduğu öğrenildi.

Birçok dizi ve filmde yer alan ünlü oyuncu Hülya Avşar uzun süredir ekranlarda gözükmüyordu. Avşar setlere geri dönüyor. Ünlü isim uzun süre sonra çekimleri Ordu Ünye’de başlayan “Aşkın Dünkü Çocukları” adlı filmin kadrosuna dahil oldu.

Hülya Avşar'ın partnerinin ise oyuncu Uğur Yücel olduğu öğrenildi. Avşar’ın “İsabel”, Uğur Yücel’in “Arif” rolünü canlandıracağı film iki aşığın 18 yaşında başlayan aşklarını konu alacak. Hikaye zaman atlamasıyla 40 yıllık bir ilişkiyi ekranlara taşıyacak.

SAHNELERİ 4 GÜNDE TAMAMLANACAK

Levent Onan’ın yönettiği ve gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmin çekimleri için Hülya Avşar 14 Ağustos’ta Ünye’ye gidecek ve Avşar’ın sahneleri 4 günde tamamlanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mehmet Özgür’ün “Namık” rolünü oynayacağı filmde Ali Düşenkalkar da Sömelek Rıza karakterini canlandıracak.