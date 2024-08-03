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'Şiddet' ve 'ihanet' sözleri olay olmuştu! Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses açıklaması

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&#039;Şiddet&#039; ve &#039;ihanet&#039; sözleri olay olmuştu! Perihan Savaş&#039;tan İbrahim Tatlıses açıklaması

Magazin Haberleri

Ünlü oyuncu Perihan Savaş, 1979 senesinde hayatını birleştirdiği ve üç sene evli kaldığı İbrahim Tatlıses hakkında konuştu. Aralarında dargınlık olmadığını belirten Savaş, Tatlıses’in çocuklarıyla arasının bozuk olması ile ilgili de sessizliğini bozdu.

Oyuncu Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses ile 1979 yılında evlenmişti. İkilinin üç yıl süren evliliklerinden Melek Zübeyde adında bir kızları olmuştu.

Yılmaz Zafer'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer'i Ocak 2023'te evlendiren Perihan Savaş, önceki gün gelini Melis Ketenci ile Nişantaşı’nda çıktığı alışveriş turunda görüntülendi.

"KIZIMDAN HABERLERİNİ ALDIM"

Ünlü oyuncu, 1979'da dünyaevine girip, üç yıl evli kaldığı İbrahim Tatlıses'in çocuklarıyla yaşadığı problemler sorulması üzerine, "Allah ona sağlık versin. Beni hiç ilgilendirmiyor" dedi.

'Şiddet' ve 'ihanet' sözleri olay olmuştu! Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses açıklaması - 1. Resim

Savaş, eski eşi Tatlıses ile torunlarını görmeye geldiğinde arada denk gelip görüştüklerini ve dargın olmadıklarını söyledi.

Milliyet’in haberine göre, ünlü isim,” Arada konuşuyoruz. Kızım vasıtasıyla da bazen torunlarımı görmeye gelince bir araya geliyoruz. Küskünlük söz konusu değil. Yeni ameliyat geçirdi, gayet iyi. Kızımdan haberlerini aldım" ifadelerini kullandı.

Savaş, geçtiğimiz yıllarda ise Talıses'ten şiddet gördüğünü ve hamileyken ihanete uğradığını açıklamıştı.

Düzenleyen:  - Magazin
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