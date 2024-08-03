Kızılcık Şerbeti dizisine Şebnem Dönmez katılıyor
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Cuma akşamları ekranlara gelen 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin yeni sezonuna Şebnem Dönmez ve Servet Pandur da dahil oldu. Dizinin çekimleri 23 Ağustos’ta başlayacak.
Cuma akşamlarına damga vuran Show TV’nin Gold Film imzalı 'Kızılcık Şerbeti’nin üçüncü sezon çekimleri 23 Ağustos’ta başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna Şebnem Dönmez ve Servet Pandur katıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dönmez, 'Heves' rolüyle Giray’ın üvey annesi Heves’i canlandıracak.
FIRAT ÇELİK YAYINEVİ SAHİBİNİ OYNAYACAK
Servet Pandur da Görkem’in babası Resul’un yeni evleneceği kadın 'Hacı Asude'yi oynayacak. ‘Hacı Asude’ aynı zamanda Batuhan Yüzgüleç’in hayat vereceği ve Nursema’ya partner olacağı konuşulan 'Firuz'un da annesi olarak seyirci karşısına çıkacak.
Şebnem Bozoklu’nun Kıvılcım’ın Meri lakaplı kuzeni Meryem’e hayat vereceği dizide, Fırat Çelik de yayınevi sahibi Cemal’i oynayacak.