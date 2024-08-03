Kızılcık Şerbeti dizisine Şebnem Dönmez katılıyor

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 3 Ağustos 2024 09:42 - Güncelleme: 3 Ağustos 2024 09:52 - Güncelleme:

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Cuma akşamları ekranlara gelen 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin yeni sezonuna Şebnem Dönmez ve Servet Pandur da dahil oldu. Dizinin çekimleri 23 Ağustos’ta başlayacak.