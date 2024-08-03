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Altınlarıyla şov yapan Nevra Bilem’e suç duyurusu! Dolandırılan takipçisi soluğu karakolda aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gösterişli hayatı ve altınlara olan düşkünlüğüyle bilinen Dilan Polat’ın fenomen arkadaşı Nevra Bilem hakkında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Bilem'in sahte mobilya mağazasının reklamını yaptığı öne sürüldü.

Kişisel Instagram hesabından her gün yeni reklam kampanyaları paylaşan Dilan Polat’ın yakın dostu Nevra Bilem, birçok fenomenin yer aldığı ‘şampiyonlar ligi masasında bulunduğu için mercek altına alınmıştı. Bilem, son olarak dolandırıcılık suçlamasıyla gündeme geldi. 

"REKLAMINI YAPTIĞI MAĞAZADA TAKİPÇİSİ DOLANDIRILDI"

Ekol TV'de yer alan haberdeki iddiaya göre, Nevra Bilem, sosyal medya hesapları üzerinden sahte mobilya mağazasının reklamını yaptı.

Altınlarıyla şov yapan Nevra Bilem’e suç duyurusu! Dolandırılan takipçisi soluğu karakolda aldı - 1. Resim

Bilem'in takipçilerinden biri, söz konusu mağazadan alışveriş yaptı. Ödemesini de peşin yapan takipçi dolandırıldı. Mağdur takipçi, mobilya firması ve Nevra Bilem hakkında suç duyurusunda bulundu.

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Üstelik bu Nevra Bilem’in ilk olayı değil. Daha önce de Bilem hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Instagram hesabında 1,5 milyon takipçisi bulunan fenomenin geçtiğimiz yıl da reklam dolandırıcılığı yaptığı öne sürülmüştü. Bilem’in ‘bedava tatil’ diye lanse ettiği yerle irtibata geçen kişiler kendilerine devremülk satılmak istediğini belirtmişti. Onlarca kişi soluğu karakolda alarak Bilem’i şikayet etmişti.

Altınlarıyla şov yapan Nevra Bilem’e suç duyurusu! Dolandırılan takipçisi soluğu karakolda aldı - 2. Resim

NEVRA BİLEM KİMDİR?

Instagram'da 'nevrabilemm' adıyla biliniyor. 1996 yılında Bursa'da doğdu. Makyaj, giyim, yemek ve güzellikle ilgili paylaşımlarıyla tanınıyor. Evli ve iki çocuk annesi olan Nevra Bilem, sosyal medyada çektiği altınlı videolarla dikkat çekiyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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