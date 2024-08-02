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Milletvekillerinin pozuna tepki gösteren Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Milletvekillerinin pozuna tepki gösteren Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meclisi eleştiren ve milletvekilleriyle ilgili “Utançla hatırlanacaksınız, lanetlisiniz” paylaşımı yapan Berna Laçin hakkında savcılık harekete geçti. Laçin’in X hesabındaki ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Başıboş köpeklerin toplanması, rehabilitasyonu ve tehlike oluşturanların ötanazi işlemine tabi tutulmasını öngören teklif yasalaştı. 17 maddelik yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda 244 ret oyuna karşı 273 oyla kabul edildi. 

“LANETLİSİNİZ”

Sosyal medyada yaptığı muhalif paylaşımları ve sert sözleriyle sık sık gündem olan Berna Laçin, yasanın TBMM’den geçmesi sonrası milletvekillerini hedef alarak “Utançla hatırlanacaksınız, lanetlisiniz” şeklinde bir gönderi yayınladı. 

Milletvekillerinin pozuna tepki gösteren Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı - 1. Resim

Oyuncunun bu ifadeleri üzerine savcılık harekete geçti. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah’ta yer alan habere göre; Laçin'in ifadeleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Türkiye Büyük Millet Meclisini Alenen Aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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