Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Taze baba Berk Oktay kızı Mira Milena’yı paylaştı, gören herkes ‘maşallah’ dedi

Taze baba Berk Oktay kızı Mira Milena’yı paylaştı, gören herkes ‘maşallah’ dedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Taze baba Berk Oktay kızı Mira Milena’yı paylaştı, gören herkes ‘maşallah’ dedi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Berk Oktay, ayna karşısında kızı Mira Milena ile poz verdi. Oktay bu kareyi sosyal medya hesabından paylaşıp takipçilerinin beğenisine sundu, gören herkes ‘maşallah’ dedi.

Rol aldıkları Savaşcı dizisinde tanışan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, 2022’de nikah masasına oturdu. Çift, geçtiğimiz mayıs ayında ise anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Taze baba Berk Oktay kızı Mira Milena’yı paylaştı, gören herkes ‘maşallah’ dedi - 1. Resim

“DÜNYAMIZA HOŞ GELDİN MİLOŞ’UM”

Evliliklerini çocukla taçlandıran ikili, bebeklerine Mira Milena adını verdi. Instagram’dan güzel haberi duyuran Atiksoy, kızlarının dünyaya geldiğini şu notla duyurdu:

“21 Mayıs 2024... Hayatımın en korkunç günü olarak başlayıp, en mucizevi gününe dönüşerek tarihime kazınmıştır. Yolculuğumuza dahil ettiğimiz İnsanların önemini bir kez daha hatırlattı hayat bize. Önce her zaman Rabbim’e sonsuz şükür. Sonra da Mira Milena’mızı sağ salim kucağımıza almamızı sağlayan başta canımız doktorumuz ve ekibine hayat boyu minnettar olacağım. Kızçem aramıza biraz bizi korkutarak, biraz da aceleci davranarak katılmak istedi. Annesi gibi sabırsız çıktı.

Şükürler olsun ki hikayemiz mutlu bitti. O yüzden sonraki 21 Mayıs’lar benim için sadece mutluluğun, aşkın, mucizenin, tarifsiz duygularımın adı olacak. Dünyamıza hoş geldin Miloş’um. İsmini kendin seçtin, isminle geldin, isminle yaşa Milena.”

Taze baba Berk Oktay kızı Mira Milena’yı paylaştı, gören herkes ‘maşallah’ dedi - 2. Resim

BERK OKTAY’DAN KIZIYLA AYNA POZU

Öte yandan Berk Oktay, iki buçuk aylık kızıyla ilk kez paylaşım yaptı. Oktay, ailece çıktıkları tatilde kızıyla ayna karşısında poz verdi ve takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafa kısa sürede beğeni yağdı. Takipçileri “Maşallah” , “Çok güzeller” gibi yorumlarda bulundu.

Taze baba Berk Oktay kızı Mira Milena’yı paylaştı, gören herkes ‘maşallah’ dedi - 3. Resim

MİRA MİLENA NE DEMEK?

Mira ismi gücü ve başarıyı temsil eder. Mira ismi Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde geçer. Milena ise zarif ve sevilen kız anlamına gelir. Aynı zamanda güzel, hoş, sevimli manalarını da taşır.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
500 bin lira istiyor! Fetih 1453'ün yapımcısına eski eşinden dava
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özgür Çevik'in son hali görenleri şaşırttı! "Tanıyamadım" - MagazinSon hali görenleri şaşırttı! "Tanıyamadım"500 bin lira istiyor! Fetih 1453'ün yapımcısına eski eşinden dava - Magazin500 bin lira istiyor! Fetih 1453'ün yapımcısına eski eşinden davaYıllar sonra açıkladı! Fatih Altaylı'nın Kenan Işık itirafı herkesi hayrete düşürdü - MagazinFatih Altaylı'nın Kenan Işık itirafı herkesi hayrete düşürdüBeren Saat setlere dönüyor! Yeni projesi belli oldu - MagazinBeren Saat setlere dönüyor! Yeni projesi belli olduEzgi Mola, Gupse Özay'a doğum gününde tam altın taktı! - MagazinDoğum gününde altın taktı! Fiyatı şaşırttıYusuf Yazıcı ile sürpriz şekilde evlenen Melisa Aslı Pamuk hamile! Ünlü çift bebek bekliyor - Magazin2 ay önce evlenmişlerdi... Ünlü çift bebek bekliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...