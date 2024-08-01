Taze baba Berk Oktay kızı Mira Milena’yı paylaştı, gören herkes ‘maşallah’ dedi

Meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Berk Oktay, ayna karşısında kızı Mira Milena ile poz verdi. Oktay bu kareyi sosyal medya hesabından paylaşıp takipçilerinin beğenisine sundu, gören herkes ‘maşallah’ dedi.

Rol aldıkları Savaşcı dizisinde tanışan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, 2022’de nikah masasına oturdu. Çift, geçtiğimiz mayıs ayında ise anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

“DÜNYAMIZA HOŞ GELDİN MİLOŞ’UM”

Evliliklerini çocukla taçlandıran ikili, bebeklerine Mira Milena adını verdi. Instagram’dan güzel haberi duyuran Atiksoy, kızlarının dünyaya geldiğini şu notla duyurdu:

“21 Mayıs 2024... Hayatımın en korkunç günü olarak başlayıp, en mucizevi gününe dönüşerek tarihime kazınmıştır. Yolculuğumuza dahil ettiğimiz İnsanların önemini bir kez daha hatırlattı hayat bize. Önce her zaman Rabbim’e sonsuz şükür. Sonra da Mira Milena’mızı sağ salim kucağımıza almamızı sağlayan başta canımız doktorumuz ve ekibine hayat boyu minnettar olacağım. Kızçem aramıza biraz bizi korkutarak, biraz da aceleci davranarak katılmak istedi. Annesi gibi sabırsız çıktı.

Şükürler olsun ki hikayemiz mutlu bitti. O yüzden sonraki 21 Mayıs’lar benim için sadece mutluluğun, aşkın, mucizenin, tarifsiz duygularımın adı olacak. Dünyamıza hoş geldin Miloş’um. İsmini kendin seçtin, isminle geldin, isminle yaşa Milena.”

BERK OKTAY’DAN KIZIYLA AYNA POZU

Öte yandan Berk Oktay, iki buçuk aylık kızıyla ilk kez paylaşım yaptı. Oktay, ailece çıktıkları tatilde kızıyla ayna karşısında poz verdi ve takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafa kısa sürede beğeni yağdı. Takipçileri “Maşallah” , “Çok güzeller” gibi yorumlarda bulundu.

MİRA MİLENA NE DEMEK?

Mira ismi gücü ve başarıyı temsil eder. Mira ismi Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde geçer. Milena ise zarif ve sevilen kız anlamına gelir. Aynı zamanda güzel, hoş, sevimli manalarını da taşır.