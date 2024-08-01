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Şarkıcı Aslı Zen'in evi alevler arasında kaldı! Gözyaşlarına hakim olamadı

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Şarkıcı Aslı Zen&#039;in evi alevler arasında kaldı! Gözyaşlarına hakim olamadı

Magazin Haberleri

İzmir’in Urla ilçesinde çıkan yangının şehrin merkezine doğru yaklaşmasıyla şarkıcı ve söz yazarı Aslı Zen'in evi, yangınların arasında kaldı. Ekiplerin uyarısıyla evi boşaltmak zorunda kalan şarkıcı gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın Zen’in oturduğu eve ulaşmadan söndürüldü.

Dün İzmir Urla'da ağaçlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar yaklaştı. Urla'da yaşayan şarkıcı Aslı Zen'in evi de alevlerin arasında kaldı.

Şarkıcı Aslı Zen'in evi alevler arasında kaldı! Gözyaşlarına hakim olamadı - 1. Resim

Zen, jandarmadan aldığı acil uyarı üzerine evini boşaltmak zorunda kaldı. Sosyal medya hesabından anbean paylaşımlarda bulunan şarkıcı, ormanda başlayan yangının evinin bulunduğu siteye doğru yaklaştığını söyledi.

Şarkıcı Aslı Zen'in evi alevler arasında kaldı! Gözyaşlarına hakim olamadı - 2. Resim

"KOLAY DEĞİL ÇOK ZOR"

Zen; "Şu an panik haldeyiz. Urla'da yangın çıktı evimize çok yakın bir yerde. Allah, korusun. Site olarak önlemimize alacağız, çok dibimizde yangın. Kendimizi evin içinde kapattık, dışarıda kül yağıyor. Uçak ve helikopterler çalışıyor. Hayvanlarımızı kafesledik, bahçe sulamaları açıldı, bütün site çıkış kapıları açıldı. Dua ederek bekliyoruz. Ben son ana kadar kalacağım, kızımı araçla göndereceğim. Hem evimi hem doğayı korumak için yardım etmek istiyorum. Kolay değil çok zor" dedi.

Şarkıcı Aslı Zen'in evi alevler arasında kaldı! Gözyaşlarına hakim olamadı - 3. Resim

Sonraki paylaşımında yangının kontrolden çıktığını belirten şarkıcı; "Evlerimizi boşaltmak zorundayız. Jandarma ve itfaiye evlerimizi boşaltmamızı istedi acil şekilde. Eve veda ettim. Umarım bıraktığım gibi bulurum" diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.

Şarkıcı Aslı Zen'in evi alevler arasında kaldı! Gözyaşlarına hakim olamadı - 4. Resim

Ekiplerin müdahalesiyle saatler sonra yangının söndürüldüğünü ve kontrol altına alındığını açıklayan Aslı Zen, evine geri döndü. Zen, yangın evlerine sıçramadan söndürüldüğü için de ekiplerin yanına giderek teşekkür ettiğini söyledi.

Düzenleyen:  - Magazin
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