Özgür Çevik'in son hali görenleri şaşırttı! "Tanıyamadım"

Yabancı Damat dizisindeki rolüyle hafızlara kazınan oyuncu Özgür Çevik uzun bir süredir ortalıklarda görünmüyordu. Oyuncunun son hali görenleri şaşırtırken sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Çevik’in son hali ile ilgili “Tanıyamadım”, “Değişmiş bayağı” gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncu Özgür Çevik "Kırgın Çiçekler", "Yabancı Damat", "İyilik", Can Kırıkları gibi birçok projede yer aldı.

Uzun bir süredir görünmeyen Çevik son olarak Cihangir’de görüntülendi. Yeni projeleri sorulan oyuncu, "Yaza proje olmuyor. Kış sezonuna olacak. Televizyona olacak gibi" dedi.

"GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM"

Milliyet'in haberine göre, ‘Yabancı Damat dizisi hâlâ gündemde. Bunu neye bağlıyorsunuz?’ sorusuna ise Çevik, "İlgi hiç bitmedi. Sürekli devam eden sirkülasyonu var. Yaşı yetmeyen genç nesil tekrarını izliyor. Belki geçmişe özlem ya da nostalji. 90'lar pop gibi yani, o da popüler" cevabını verdi.

Oyuncunun son hali sosyal medyada çok konuşuldu. “Tanıyamadım”, “Bayağı değişmiş”, “Görünce şaşırdım” gibi yorumlar yapıldı.