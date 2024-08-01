Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Özgür Çevik'in son hali görenleri şaşırttı! "Tanıyamadım"

Özgür Çevik'in son hali görenleri şaşırttı! "Tanıyamadım"

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Özgür Çevik&#039;in son hali görenleri şaşırttı! &quot;Tanıyamadım&quot;

Magazin Haberleri

Yabancı Damat dizisindeki rolüyle hafızlara kazınan oyuncu Özgür Çevik uzun bir süredir ortalıklarda görünmüyordu. Oyuncunun son hali görenleri şaşırtırken sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Çevik’in son hali ile ilgili “Tanıyamadım”, “Değişmiş bayağı” gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncu Özgür Çevik "Kırgın Çiçekler", "Yabancı Damat", "İyilik", Can Kırıkları gibi birçok projede yer aldı.

Uzun bir süredir görünmeyen Çevik son olarak Cihangir’de görüntülendi.  Yeni projeleri sorulan oyuncu, "Yaza proje olmuyor. Kış sezonuna olacak. Televizyona olacak gibi" dedi.

Özgür Çevik'in son hali görenleri şaşırttı!

"GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM"

Milliyet'in haberine göre, ‘Yabancı Damat dizisi hâlâ gündemde. Bunu neye bağlıyorsunuz?’ sorusuna ise Çevik, "İlgi hiç bitmedi. Sürekli devam eden sirkülasyonu var. Yaşı yetmeyen genç nesil tekrarını izliyor. Belki geçmişe özlem ya da nostalji. 90'lar pop gibi yani, o da popüler" cevabını verdi.

Özgür Çevik'in son hali görenleri şaşırttı!

Oyuncunun son hali sosyal medyada çok konuşuldu. “Tanıyamadım”, “Bayağı değişmiş”, “Görünce şaşırdım” gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Carlo Ancelotti Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in yeni rolünü açıkladı! "Tarihin en iyisi olabilir"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yıllar sonra açıkladı! Fatih Altaylı'nın Kenan Işık itirafı herkesi hayrete düşürdü - MagazinFatih Altaylı'nın Kenan Işık itirafı herkesi hayrete düşürdüBeren Saat setlere dönüyor! Yeni projesi belli oldu - MagazinBeren Saat setlere dönüyor! Yeni projesi belli olduEzgi Mola, Gupse Özay'a doğum gününde tam altın taktı! - MagazinDoğum gününde altın taktı! Fiyatı şaşırttıYusuf Yazıcı ile sürpriz şekilde evlenen Melisa Aslı Pamuk hamile! Ünlü çift bebek bekliyor - Magazin2 ay önce evlenmişlerdi... Ünlü çift bebek bekliyor1700 filmde çalışmıştı! Yönetmen Günay Kosova hayatını kaybetti - MagazinYeşilçam'ın ünlü ismin kötü haberSibel Can çocuklarıyla paylaşım yaptı! Son halleri dikkat çekti - MagazinÇocuklarını paylaştı! Son halleri şaşırttı
Sonraki Haber Yükleniyor...