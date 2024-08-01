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Beren Saat setlere dönüyor! Yeni projesi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beren Saat setlere dönüyor! Yeni projesi belli oldu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aşk-ı Memnu, Fatmagül’ün Suçu Ne, Atiye dizilerinin yıldızı Beren Saat, son olarak dijital bir platformda yayınlanan İstanbul İçin Son Çağrı’da boy göstermişti. Saat’in yeni projesi belli oldu.

Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Beren Saat, sinema filmiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Saat’in yeni projesinin detayları netleşti. 

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; en çok teklif alan oyuncuların başında gelen Beren Saat’in rol alacağı filmin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. 

Dizi ve film sektörünün en çok teklif alan oyuncularının başında gelen Beren Saat’in yeni projesinin detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Son olarak OGM Pictures imzalı dijital film İstanbul İçin Son Çağrı’da Kıvanç Tatlıtuğ’la başrol oynayan Saat’in yeni filmini de aynı şirketle yapacağı ortaya çıktı.

Beren Saat setlere dönüyor! Yeni projesi belli oldu - 1. Resim

KOD ADI: GİZLİ DOLAP

Filmin yönetmenliğini son yılların çok konuşulan Bergen ve Bihter filmlerini çeken Caner Alper ile Mehmet Binay yapacak.

Gizli Dolap kod adlı filmin senaryosu Burcu Görgün imzası taşıyor.

Öte yandan filmin çekimleri, sonbaharda aylarında başlayacak.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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