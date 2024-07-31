Karsu Dönmez evlendi! İşte düğünden kareler...

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Karsu Dönmez, Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile dünyaevine girdi. Ünlü isim, düğünden kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Kahramanmaraş depremlerinden aile üyelerinden bir kısmını kaybeden ve afet bölgesi için yaptığı yardımlarla adından söz ettiren şarkıcı Karsu, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi.

Şarkıcı Karsu Dönmez, 2022'nin eylül ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama'nın evlenme teklifini kabul etmişti. Kısa bir süre önce bekarlığa veda partisi ve kına gecesi yapan Karsu Dönmez, yaptığı partilerle de adından söz ettirmişti.

Ünlü isim en sonunda nikah masasına oturdu. Düğününde evinden davul ve zurna eşliğinde çıkan Karsu, Hollandalı sevgilisiyle karşılıklı oynamayı da ihmal etmedi.

Düğün için iki farklı gelinlik tercih eden ünlü şarkıcı, düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.