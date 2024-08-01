Yıllar sonra açıkladı! Fatih Altaylı'nın Kenan Işık itirafı herkesi hayrete düşürdü

10 yıl komada kalan usta sanatçı Kenan Işık geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Dün son yolculuğuna uğurlanan Işık’ı Fatih Altaylı Youtube programında andı. Yaptığı bir itiraf çok konuşuldu. Altaylı, ‘Kim 500 Milyar İster’ programını sunmak için ilk teklifin kendisine gittiğini belirtti.

2014 yılında spor salonunda düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık 10 yıllık yaşam mücadelesini 28 Temmuz'da kaybetmişti. Önceki gün AKM'de anma töreni yapılan Kenan Işık, dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kenan Işık'la hayatımıza giren "Kim 500 Milyar İster?" formatı uzun yıllardır sürdü. Şimdilerde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"HAKİKATEN ÇOK DEĞERLİ BİR İNSANDI"

Kenan Işık'ın cenaze programının ardından YouTube programında konuşan Fatih Altaylı, programla ilgili önemli bir itirafta bulundu. Işık'ı uzun yıllardır tanıdığını ve beraber program yaptıklarını söyleyen Altaylı, Kim 500 Milyar İster'in sunuculuğu için ilk teklifin kendisine gittiğini açıkladı.

Altaylı, “Beraber iş yaptığım çok önemli, çok değerli, pamuk gibi bir insandı. Ben onu ilk tanıdığımda İstanbul Şehir Tiyatroları'nın başındaydı. Sonrasında beraber program yaptık. Şöyle hatta o da 'Kim 500 Milyar İster?' programıydı. Kanal D'de yayınlanacaktı. O zamanki yapımcısı bana sunar mısın demişti ama daha sonra biz bunu Kenan Işık'ın sunmasının çok daha iyi olacağını söylemiştik. Hakikaten de öyle oldu” dedi.

Altaylı sözlerine şöyle devam etti:

“Şahane bir şekilde o programı bit kült program haline getirdi. Çok sevdiğimiz çok saydığımız önemli ve değerli bir dostumuzdur. Ne yazık ki 10 yıldır ciddi bir kaza sonrasında düşüp kafasını vurduğu için bitkisel hayat gibi bir durum vardı. Zaten kaybını da ilk ben duyurdum. Çünkü Twitter’da anında bana haber geldi. Nur içinde yatsın. Hakikaten çok değerli bir insandı.”