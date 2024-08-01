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1700 filmde çalışmıştı! Yönetmen Günay Kosova hayatını kaybetti

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1700 filmde çalışmıştı! Yönetmen Günay Kosova hayatını kaybetti

Magazin Haberleri

Kenan Işık ve Genco Erkal’ın ardından Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Günay Kosova da 82 yaşında hayatını kaybetti. Kosova’nın uzun zamandır Alzheimer hastalığına karşı mücadele ettiği belirtildi.

Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Günay Kosova 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta Kosova, Sultanbeyli’de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Set Amiri, Senarist, Yapımcı ve Yönetmen kimliğiyle 1700 filmde çalışan ve bir rekora imza atan ve Kayışdağı Darülaceze’de kalan Kosova, uzun zamandır Alzheimer hastalığına karşı mücadele veriyordu.

1700 filmde çalışmıştı! Yönetmen Günay Kosova hayatını kaybetti - 1. Resim

Kosova eşi Astrolog Hülya Koçak’ı 2007 yılında evinin banyosunda ölü bulmasının ardından çok sarsılmıştı. Annesi ve köpeğini kaybedince de büyük bir travma yaşayan ünlü isim Sanatçı Yaşam Evi’nde kalmaya başlamıştı.

1700 filmde çalışmıştı! Yönetmen Günay Kosova hayatını kaybetti - 2. Resim

GÜNAY KOSOVA KİMDİR?

22 Haziran 1942, Amasya doğumludur. Set Amiri, Senarist, Yapımcı ve Yönetmen kimliğiyle 1700 filmde çalıştı.  

Düzenleyen:  - Magazin
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