Safiye Soyman, Banu Alkan'ın tepki çeken paylaşımıyla ilgili ilk kez konuştu

Safiye Soyman MS hastası oğlu Harun'u geçtiğimiz günlerde kaybetmişti. Ünlü şarkıcı oğlunun vefatının ardından yaşadıklarını ilk kez anlattı; Banu Alkan’ın tepki çeken paylaşımı hakkında da konuştu. Soyman "Banu, düşünememiştir böyle tepki alacağını" dedi.

Safiye Soyman geçtiğimiz günlerde MS hastası oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetmişti. Solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akaröz'ün cenazesi ise 28 Temmuz günü defnedilmişti.

Soyman, oğlunun vefatının ardından yaşadıklarını ilk kez anlattı. Kendisini arayanları sayan ünlü isim, Banu Alkan’ın tepki çeken paylaşımı hakkında da konuştu.

Ünlü isim "Oğlumun MS hastalığı lise döneminde başladı. Son 10 senedir de yatağa mahkumdu. Gözlerimizle iletişim kuruyorduk. Ona bebek gibi bakıyordum" ifadelerini kullandı.

"BANU ALKAN BANA MESAJ ATTI"

‘Vefat ettiğinde yanında mıydınız?’ sorusuna ise Soyman, "Allah bana onu kaybedeceğimi hissettirdi. 1 aydır kalbim ağzımdaydı. İçimde hep kötü bir his vardı. Oğlum vefat etmek için beni bekliyormuş. Uyurken vefat etti yavrum. Acı çekerek ölmedi oğlum. Melek gibi gitti" cevabını verdi.

"Oğlumun çok seveni vardı. Her yerden aradılar. Dünyanın dört bir yanından taziye mesajları yayınlandı" diyen Safiye Soyman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Bülent Ersoy'un da kendisini aradığını belirterek Seray Sever'in de cenazeye geldiğini açıkladı.

Sabah'ın haberine göre, Safiye Soyman, paylaşımları nedeniyle tepki çeken Banu Alkan hakkında ise "Banu Alkan ise mesaj attı. Onun sosyal medyadaki paylaşımını yadırgamışlar galiba. Düşünememiştir böyle tepki alacağını" açıklamalarında bulundu ve oğlu Harun'a herkesin hakkını helal etmesini istedi.