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Bülent Şakrak paylaştı! Tekrar bir aradalar

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Bülent Şakrak paylaştı! Tekrar bir aradalar

Magazin Haberleri

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Bülent Şakrak boşanmanın ardından Bülent Şakrak ilk kez Ceyda Düvenci'nin kızıyla bir paylaşım yaptı.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Aralarında anlaşmazlık yaşayan çift, geçtiğimiz yıl boşandı.

Bir süredir sessizliğini koruyan ve bir mekan çıkışı geçtiğimiz aylarda ilk kez açıklama yapan Şakrak, "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde" ifadelerini kullanmıştı.

Bülent Şakrak paylaştı! Tekrar bir aradalar - 1. Resim

"SİZİN BU YAPTIĞINIZI KİMSE YAPAMAZ"

Boşanmanın ardından Bülent Şakrak ilk kez Ceyda Düvenci'nin kızıyla bir paylaşım yaptı. Şakrak paylaştığı poza ise “Sırası ile 3-2-1” notunu düştü.

Bülent Şakrak paylaştı! Tekrar bir aradalar - 2. Resim

Şakrak'ın paylaştığı pozun ardından birçok takipçisinden yorum geldi. Sosyal medyada  "Sizin bu yaptığınızı kimse yapmaz", ”Güzel yürekli insan iyi ki varsın”, “Melisa çok şanslı” gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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