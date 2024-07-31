Çağla Altunkaya, Adriana Lima'nın kızlarıyla gezerken görüntülendi! Evlilik sorusuna cevap verdi

Acun Ilıcalı ile evlenecekleri iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya, Nişantaşı'nda ünlü top model Adriana Lima'nın kızlarıyla görüntülendi. Evlilik ilgili sorulan sorulara ise "Özel hayatım hakkında konuşmayı çok sevmiyorum" diyerek cevap verdi.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Nişantaşı’nda görüntülendi. Mağazaları gezerek alışveriş yapan ünlü isme Ilıcalı'nın ünlü top model arkadaşı Adriana Lima'nın kızları da eşlik etti.

Snobmagazin'in haberine göre, Acun Ilıcalı ile evlenecekleri iddia edilmişti. Evlilik ile ilgili sorulan sorularla ilgili Altunkaya, "Özel hayatım hakkında konuşmayı çok sevmiyorum" dedi.

YÜZÜĞÜNÜN FİYATI 5 MİLYON TL OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Altunkaya, geçtiğimiz günlerde alışveriş turu sonrası muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyip objektiflere poz vermişti.

"Bir Avrupa seyahatimiz olacak, onun öncesinde birkaç eksiğimi almaya geldim" diyen Altunkaya'nın tektaşı ise sosyal medyada gündem olmuştu.

Ayça Çağla Altunkaya'nın yüzüğünün 5 milyon TL olduğu iddia edilmişti.