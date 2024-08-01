Ezgi Mola, Gupse Özay'a doğum gününde tam altın taktı!

Yakın zamanda anne olan Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı dostları Gupse Özay'ın doğum günü partisine katıldı. Mola’nın arkadaşına aldığı hediye sosyal medyada çok konuşuldu. Ezgi Mola ve eşi Gupse Özay’a tam altın hediye etti.

Deliha filmdeki rolüyle hafızalara kazınan Gupse Özay 6 yıl birlikte olduğu Barış Arduç ile 29 Temmuz 2020 tarihinde İzmir'in Çeşme ilçesinde evlenmişti. 9 Eylül 2022 tarihinde ise "Jan Asya" adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

Her filmi ve karakteriyle ayrı güldüren Gupse Özay, geçtiğimiz gün 40 yaşına bastı. Özay doğum gününü Sarp Apak'ın eşi Bengi Apak ve Ezgi Mola'nın da olduğu bir ekiple kutladı. Arkadaşlarına çelenk yaptıran ekip sosyal medyadan da pozlarını paylaştı.

İddiaya göre, Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı, Gupse Özay'a doğum günü şerefine bir tam altın taktı. Bir tam altının fiyatı (17.036,41 TL) olunca sosyal medyada Ezgi Mola’nın hediyesi ile ilgili yorum yağdı.

Sosyal medyada “Hayırlı arkadaş”, “Değeri sürekli artan hediye”, “Bize böyle hediye alan arkadaşımız yok ki” gibi yorumlar yapıldı.