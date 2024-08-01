Yusuf Yazıcı ile sürpriz şekilde evlenen Melisa Aslı Pamuk hamile! Ünlü çift bebek bekliyor

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sürpriz bir şekilde evlenip Fransa’ya taşınan Melisa Aslı Pamuk’ın hamile olduğu iddia edildi. Nazardan korkan oyuncunun şimdilik anne olacağı haberini yalnızca ailesi ve yakın çevresiyle paylaştığı öne sürüldü.

Oyuncu ve 2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, en son Fransa’nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı ile dünya evine girdi. Mayıs ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan çiftten müjdeli bir haber geldi.

NİKAH POZLARINI İKİ AY SONRA PAYLAŞTILAR

İlişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı gizlice evlendi. Ünlü çiftten Pamuk, nikah sonrası soyadını ‘Yazıcı’ olarak değiştirdi.

İkili, evlendikten yaklaşık iki ay sonra fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak evlendiklerini açıkladı. Fotoğraflara ise ‘Geçmişte bir zaman’ notunu düştüler.

BABA EVİNE EL ÖPMEYE GİTTİLER

Düğüne ait detayları sır gibi saklayan çift, geçtiğimiz günlerde Yazıcı’nın Trabzon’daki akrabalarını ziyarete gitti. Ünlü futbolcu, eşiyle baba evine ziyarette bulundu. El öpmeye giden Yazıcı ve Pamuk, Trabzon’un turizm merkezlerinden olan Uzungöl’ü de gezerek burada bol bol fotoğraf çektirdi. Yazıcı ailesiyle de birçok fotoğraf çekilen ve bu anları sosyal medyalarında paylaşan çiftin oldukça mutlu olduğu görüldü.

MELİSA ASLI PAMUK ANNE Mİ OLUYOR?

Öte yandan çiftten müjdeli bir haber geldi. Melisa Aslı Pamuk’un hamile olduğu ve bu güzel gelişmeyi nazardan korktuğu için yalnızca ailesiyle paylaştığı öne sürüldü. Bu sezon gelen dizi ve film tekliflerini reddeden Pamuk, geçtiğimiz gün bir etkinliğe katıldı. Oyuncunun büyüyen karnını geniş kıyafetler giyerek kamufle etmesi ise dikkat çekti.