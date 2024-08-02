Müge Anlı eşiyle maça gitti! Gören herkes “Enişte ilk kez gülüyor” yorumunu yaptı

Evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren ünlü sunucu Müge Anlı ile İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu geçtiğimiz gün yapılan Fenerbahçe-Lugano maçına gitti. Tribünde sempatik tavırlarıyla boy gösteren ikiliye yorum üstüne yorum geldi.

ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert’i sunan ve şimdilerde yaz tatilinin tadını çıkaran Müge Anlı ile İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 2022 yılında sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

Evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren ve sosyal medyada fotoğraf paylaşmayı tercih etmeyen çift, geçtiğimiz gün Fenerbahçe-Lugano maçına gitti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda İsviçre ekibi Lugano’yu deplasmanda oynanan ilk maçta 4-3, sahasında oynadığı rövanş mücadelesinde ise 2-1 mağlup etti.

ÇUBUKLU FORMAYLA DESTEK

Maçı yakın takip edenler arasında Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da yer aldı. Kocasıyla maçı izleyen Anlı, çubuklu formasıyla takımına destek verdi. İkilinin o anları ise gündem oldu.

EŞLİK ETMESİ İÇİN EŞİNİ DÜRTTÜ

Geçtiğimiz saatlerde ise ünlü çiftin bir videosu daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Anlı, maç coşkusuna eşik etmesi için Yüzbaşıoğlu’nu dürterek uyardı. Anlı’nın bu hamlesi herkesi güldürdü. Videoyu görenler “Müge Anlı içimizden biri” , “Enişte ilk kez gülüyor” gibi yorumlar yapıldı.