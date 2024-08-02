Oyuncu çift Metin ve Ceylan Yılmaz'ın bebekleri yoğun bakımda

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programıyla yıldızı parlayan Metin Yılmaz ile evlenen tiyatrocu Ceylan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde suda doğum yapmıştı. Taze anne bebeğinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar, Vizontele Tubaa, Alemin Kralı, Selena gibi projelerde rol alan oyuncu Metin Yıldız (47), meslektaşı Ceylan Yılmaz (33) ile 2021 yılında dünya evine girdi. İkinci kez nikah masasına oturan Metin Yılmaz, nikah fotoğraflarını sosyal medyada yer vermiş, mutluluğunu paylaşmıştı.

DÜNYAYA GELİR GELMEZ YOĞUN BAKIMA ALINDI

3 senelik evli çift, 28 Temmuz’da ise bebeklerini kucaklarına almıştı. Ancak çeşitli komplikasyonlar nedeniyle bebek dünyaya gelir gelmez entübe edilerek yoğun bakıma alınmıştı.

Özel bir hastanede suda doğum yapan Ceylan Yılmaz, doğum sırasında talihsiz dakikalar yaşandığını ve bebeğin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre çift, önceki akşam hastaneye süt götürmek için hazırlık yaparken görüntülendi. İkili, bebeğin küvözde olduğunu belirtti ve ona anne sütü götürdüklerini belirtti.

“DEVAMLI HASTANEDEYİZ”

Baba Metin Yılmaz, kızının sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“3 gün önce çok güzel hayallerle gittik. Doğum esnasında bir aksilik oldu. Bebeğimiz şu anda küvözde, yoğun bakımda. Devamlı hastanedeyiz. Güzelliğini annesinden, yakışıklılığını benden almış. İnanıyoruz, bebeğimizi kucağımıza alacağız.”

Eşi Ceylan Yıldız, ise "Her şey Allah'tan. Tabii ki isterim ki şimdi çocuğumu kucağıma alayım. Bu almayacağım anlamına gelmiyor, umarım ki beş gün içinde yoğun bakımdan çıkar ve benimle birlikte kucağımda evimize gelir. Çünkü duramıyorum. Kafam devamlı orada, rüyalarıma giriyor. Uyku uyuyamıyorum! Allah kimsenin başına vermesin. Çocuğumuzu her gün hastanede bırakıp, eve dönüyoruz. Buna dayanamıyorum. Annelik çok güzel bir duyguymuş" dedi.