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Eşinin kontrolü için gitmişti… Müjde Ar acilen ameliyata alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eşinin kontrolü için gitmişti… Müjde Ar acilen ameliyata alındı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Asıl adı Kamile Suat Ebrem olan birçok filmde rol alan Yeşilçam oyuncusu Müjde Ar, kalp ameliyatı olduğunu açıkladı. Damarlarının yüzde 95’nin tıkalı olduğu tespit edilen Ar, acilen ameliyata alındı. Ünlü isim operasyon sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Söz yazarı ve tiyatro oyuncusu Aysel Gürel ile gazeteci Vedat Ebrem'in ilk çocuğu Müjde Ar gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. 1975 yılında Aşk-ı Memnu dizisindeki ‘Bihter’ rolüyle bir anda şöhret olan ve ‘Ah Güzel İstanbul’ , ‘Şalvar Davası’ , ‘Fahriye Abla’ gibi birçok filmde rol alan Müjde Ar, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. 

CİDDİ BİR KALP AMELİYATI GEÇİRDİ

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan ancak gündeme dair yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Müjde Ar’dan hayranlarını endişelendiren bir durumla gündeme geldi. MagazinSortie’de yer alan habere göre Ar; ciddi bir kalp ameliyatı geçirdi.

Eşinin kontrolü için gitmişti… Müjde Ar acilen ameliyata alındı - 1. Resim

DİYABETE BAĞLI GELİŞMİŞ

Damarlarının yüzde 95’inin tıkalı olduğu tespit edilen ve acilen ameliyata alınan oyuncu, operasyonun 2 saat sürdüğünü belirtti. Sağlık durumuyla ilgili bizzat bilgi veren Ar, “Ne sigara içerim ne de alkol kullanırım, diyabete bağlı gelişmiş. Eşim Ercan, check-up'a gitmişken ben de halsizliğimi dile getirdim. Tektikler sonucu çok acil müdahale edildi” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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