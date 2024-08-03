Feci kaza! Tolgahan Sayışman'ın 11 milyonluk aracı hurdaya döndü!

Elveda Rumeli, Lale Devri gibi dizilerle adından söz ettiren Tolgahan Sayışman, son model aracı ile kazaya karıştı. Ünlü oyuncunun 11 milyonluk otomobili hurdaya döndü. Araçtakilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda yaralı var

2017 yılında Tolga Sayışman, Almeda Abazi ile evlenmişti. Oyuncu eşi ve çocuklarıyla sık sık aile pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

İddiaya göre, Sayışman'ın 11 milyon TL değerindeki son model Mercedes'i Bodrum'da büyük bir kaza geçirdi.

Hürriyet'in haberine göre, Sayışman, Muğla Bodrum'da tatilde olan eşi Almeda Abazi ve çocuklarını İstanbul'a getirmesi için son model lüks aracı ile şoförünü Bodrum'a gönderdi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tolgahan Sayışman'ın şoförü, Bodrum yolunda feci bir kaza geçirdi. Şoför, başka bir arabayla çarpışmış.

Kazanın ardından aracın ön kısmı tamamen dağıldı ve otomobil pert oldu. Neyse ki, kazada araçtaki kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.