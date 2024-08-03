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Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Diyarbakır&#039;da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda yaralı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Elazığ karayolunda alınan bilgiye göre, Derya D. idaresindeki 01 DH 367, Çağrı K. kontrolündeki 63 EV 351, Bahar A. yönetimindeki 01 DCS 33 plakalı otomobiller, Mahabad Bulvarı kavşağında çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada araçlardaki sürücülerle birlikte toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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