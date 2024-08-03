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‘Yanımdayken bile özlüyorum’ demişti! İşte Canan Karatay’ın 45 yıllık eşi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
‘Yanımdayken bile özlüyorum’ demişti! İşte Canan Karatay’ın 45 yıllık eşi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık konusunda yaptığı uyarlarla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, her daim hem medyanın hem de vatandaşların ilgi odağı. Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da merak edilen profesörün eşi Ali Başak Karatay da öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündemden düşmeyen Canan Karatay’ın “Yanındayken bile özlüyorum” dediği eşi Ali Başak Karatay’ın kim olduğu da merak konusu.

40 YAŞINDA ANNE OLDU

Ezber bozan açıklamalarıyla her daim adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, 1979 yılında nikah masasına oturdu. 45 yıllık evli olan ve mutlu bir beraberlik sürdüren çiftin Mehmet Rahmi adına bir oğulları var. “Çocuğu düşünmüyorduk ama sonra trenin kaçacağını fark edince doğurdum” diyen Canan Karatay, 40 aşında anne olmuş.

‘Yanımdayken bile özlüyorum’ demişti! İşte Canan Karatay’ın 45 yıllık eşi - 1. Resim

EŞİYLE ANNESİ SAYESİNDE TANIŞMIŞ

Ünlü profesörün eşi Ali Başak Karatay ile tanışma hikayesi de hayli ilginç. Karatay, daha önce katıldığı bir programda kocasıyla nasıl tanıştıklarından bahsetmişti. Anneleri sayesinde bir araya geldiklerini belirten isim, “Bana evde kaldın diyorlardı, 35’tim çünkü, umurumda bile değildi, deli gibi ders çalışıyordum. Annem bir gün, ‘Senin çalışmanı böleceğim diye korkuyorum ama emekli öğretmen arkadaşlarım bana yarın çaya gelmek istiyorlar!’ dedi. Ben de, ‘Gelsinler, gelsinler, ben size hizmet ederim’ dedim. Nasıl dedim ben de bilmiyorum, üzerime bir iyilik geldi. Annem de çok şaşırdı. Gerçekten de o gün elimden geleni yaptım. İşte o emekli öğretmenlerin arasında kaynanam da varmış, beni pek bir beğenmiş, oğluyla tanışmamızı sağladı. Anlaştık, kaynaştık” sözleriyle hikayesini anlatmıştı. 

Karatay, aynı programda eşinden bahsederken,”Onu yanımdayken bile özlüyorum” sözleriyle de duygulandırmıştı.

‘Yanımdayken bile özlüyorum’ demişti! İşte Canan Karatay’ın 45 yıllık eşi - 2. Resim

ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

Canan Karatay’ın hayat arkadaşı Ali Başak Karatay, 1947 İstanbul doğumlu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde tamamladı. Şu anda İstanbul Bilim Üniversitesi'nde Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün de kurucuları arasında yer alıyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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