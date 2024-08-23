Bahar dizisine üç yeni isim katılıyor!
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Yeni sezonda devam edecek diziler şimdiden merak konusu oldu. Bu diziler arasında yer alan ve salı akşamlarına damga vuran Bahar dizisi de bulunuyor. Dizinin oyunca kadrosuna 3 yeni isim katıldı.
'Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisinin yeni sezon çekimleri önümüzdeki günlerde başlaması bekleniliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy gibi oyuncular bulunuyor.
Yeni sezonuyla ekranlara gelecek olan dizinin oyuncu kadrosuna 3 isim dahil oldu. İddiaya göre diziye Elçin Afacan, Doğan Can Sarıkaya, Nizam Namidar katıldı.
BAHAR DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Elçin dizide hastanenin yeni doktoru ‘Eylem’i, Doğan Can, Yusuf’un oğlu ‘Cem’i, Nizam Namidar ise Uğur’un babası ‘Habip’i canlandıracak.
Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin ikinci sezonunun 17 Eylül’de başlaması planlanıyor.