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Bahar dizisine üç yeni isim katılıyor!

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Bahar dizisine üç yeni isim katılıyor!

Magazin Haberleri

Yeni sezonda devam edecek diziler şimdiden merak konusu oldu. Bu diziler arasında yer alan ve salı akşamlarına damga vuran Bahar dizisi de bulunuyor. Dizinin oyunca kadrosuna 3 yeni isim katıldı.

'Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisinin yeni sezon çekimleri önümüzdeki günlerde başlaması bekleniliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy gibi oyuncular bulunuyor.

Bahar dizisine üç yeni isim katılıyor! - 1. Resim

Yeni sezonuyla ekranlara gelecek olan dizinin oyuncu kadrosuna 3 isim dahil oldu. İddiaya göre diziye Elçin Afacan, Doğan Can Sarıkaya, Nizam Namidar katıldı.

Bahar dizisine üç yeni isim katılıyor! - 2. Resim

BAHAR DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Elçin dizide hastanenin yeni doktoru ‘Eylem’i, Doğan Can, Yusuf’un oğlu ‘Cem’i, Nizam Namidar ise Uğur’un babası ‘Habip’i canlandıracak.

Bahar dizisine üç yeni isim katılıyor! - 3. Resim

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin ikinci sezonunun 17 Eylül’de başlaması planlanıyor.

Bahar dizisine üç yeni isim katılıyor! - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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