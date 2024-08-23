Bahar dizisine üç yeni isim katılıyor!

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 23 Ağustos 2024 15:05 - Güncelleme: 23 Ağustos 2024 15:23 - Güncelleme:

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Yeni sezonda devam edecek diziler şimdiden merak konusu oldu. Bu diziler arasında yer alan ve salı akşamlarına damga vuran Bahar dizisi de bulunuyor. Dizinin oyunca kadrosuna 3 yeni isim katıldı.

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