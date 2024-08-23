Tuluğ Çizgen yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı

Ruhsar dizisinde canlandırdığı Gözüm Abla karakteriyle hafızalara kazınan Tuluğ Çizgen yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son hali şaşırtırken görenler tanımakta zorlandı.

Cem Davran, Hande Ataizi, Ebru Karanfilci, Göksel Kortay, Mehmet Ulay gibi isimlerin yer aldığı dizi 1998-2001 yılları arasında izleyiciyi ekrana kilitlemişti.

Dizideki Gözüm Abla karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tuluğ Çizgen yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Şimdilerde 76 yaşında olan ünlü ismin son hali görenleri şaşırtırken birçok kişi tanımakta zorlandı. Son haline sosyal medyada yorum yağdı.

Sosyal medyada “Görünce tanıyamadım”, “Bayağı değişmiş”, ”Tanımakta zorlandım” gibi yorumlar yapıldı.

TULUĞ ÇİZGEN KİMDİR?

Tuluğ Çizgen, 5 Mayıs 1948 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. Yeditepe Oyuncuları gibi çeşitli özel tiyatrolarda çalışan sanatçı, sinema ve dizi filmlerde de rol adı.

Sayısız film ve dizide yer alan oyuncu Tuluğ Çizgen Perihan Abla'da "Meraklı Melahat", Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" rollerinde oynadı.