Reha Muhtar’ın hayati tehlikesi var mı? Meslektaşı Uğur Dündar son durumu paylaştı

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Ağustos 2024 13:12 - Güncelleme: 23 Ağustos 2024 13:17 - Güncelleme:

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Gazeteci Reha Muhtar, evinde geçirdiği kazadan sonra ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Muhtar entübe edilmişti. Uğur Dündar, yakından takip ettiği meslektaşının sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.