Reha Muhtar’ın hayati tehlikesi var mı? Meslektaşı Uğur Dündar son durumu paylaştı
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Gazeteci Reha Muhtar, evinde geçirdiği kazadan sonra ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Muhtar entübe edilmişti. Uğur Dündar, yakından takip ettiği meslektaşının sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.
Ünlü gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 4 gün önce Sarıyer’deki villasında merdivenlerden düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı.
REHA MUHTAR ENTÜBE EDİLMİŞTİ
Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırılmıştı.
Muhtar'ın, tedavi altına alındığı özel hastanede entübe edildiği öğrenilmişti.
UĞUR DÜNDAR GELİŞMELERİ PAYLAŞTI
Bilinci kapanan ve sağlık durumu merak edilen gazeteciyle ilgili Uğur Dündar açıklamalarda bulundu.
Daha önce Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu yakından takip ettiğini belirten Dündar, Muhtar’a beyin tomografisinin çekileceğini ve ayrıntılı tetkikler yapılacağını bildirmişti.
“HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATMIŞ DURUMDA”
Uğur Dündar, yeni açıklamasında ise olumlu gelişmeleri aktardı. X hesabından paylaşım yapan Dündar, Reha Muhtar’ın hayati tehlikeyi atlattığını söyledi. Açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:
“Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar'dan güzel haberler aldım. Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda... Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak. Büyük geçmiş olsun...”
Kısa sürede etkileşim alan paylaşımın altına çok sayıda ‘geçmiş’ olsun mesajı geldi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi