Kaçırıldığı iddia edilmişti! Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama geldi

Reha Muhtar evinde geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altında olan Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur’dan dikkat çeken açıklamalar gelmişti. Uğur, Nilüfer ve kızının oğlunu kaçırdığını iddia etmişti. Tüm bu iddialardan sonra Uğur’un oğlu Poyraz sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla açıklama yaptı.

Reha Muhtar önceki gün evinde merdivenden düşerek ağır yaralandı. Apar topar hastaneye kaldırılarak entübe edilen Muhtar'ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Tüm bu yaşananlardan sonra Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur’dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Uğur, oğlu Poyraz’ı Nilüfer ve kızı Ayşe’nin kaçırdığını iddia etmişti.

Uğur yaptığı açıklamada, "Ben hastaneden çıktıktan sonra işlemleri başlatmak üzere ve şikayetçi olmak üzere çocuk kaçırma suçundan hemen karakola gittim. Polisler de Nilüfer Hanım’ın evine gittiler, orada da kimseyi bulamadılar. Çocuğumun nerede olduğunu hiç kimse öğrenemedi. Ben neye üzüleceğimi şaşırmış durumdayım. Ben ne yapacağımı bilmiyorum şu anda. Ben 24 saatten fazladır çocuğuma ulaşmaya çalışıyorum, çocuğum benimle konuşturulmuyor. Yanında çocuğum hakkında hiçbir yetkisi olmayan insanlarla. Bu olayın magazinle bir alakası yok, bu adli bir olay. Bu çocuk kaçırmadır" ifadelerini kullanmıştı.

POYRAZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Şarkıcı Nilüfer, olay sonrası kızı Ayşe Naz ile beraber oğlunu kaçırdığını iddia eden Deniz Uğur'a sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla cevap vererek iddiaları reddetti.

Uğur’un oğlu Poyraz’dan da açıklama geldi. Poyraz sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları ifade etti:

"Sosyal medyada görüyorum. Annem benim kaçırıldığımı iddia ediyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye ve beni götürdü. Benim burada kedim var köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan ağabey var komşumuz. Ablam var Ayşe Nazlı. Bakın ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan ağabey ile playstation oynuyoruz. Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum ben başka bir yere gitmek hiç istemiyorum."