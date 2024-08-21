Uğur Dündar, Reha Muhtar'ın sağlık durumunu açıkladı

Reha Muhtar evinde geçirdiği kaza sonucu dün hastaneye kaldırılmış entübe edilmişti. Gazeteci Uğur Dündar yoğun bakımda tedavisi süren Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ayrıca Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur katıldığı canlı yayında sinirlenerek yaşananları anlattı.

Reha Muhtar dün evinde merdivenden düşerek ağır yaralandı. Muhtar, apar topar hastaneye kaldırılarak entübe edildi. Gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından yoğun bakımda tedavisi süren Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Muhtar'ın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacağını söyleyen Dündar, Deniz Uğur'un şarkıcı Nilüfer tarafından alıkonulduğunu iddia ettiği Muhtar'ın oğlu Poyraz'ın akıbetini de açıkladı. Dündar, Poyraz'ın kardeşi Ayşe Nazlı ile nöbetleşe hastaneye gittiğini söyledi.

Gazeteci Uğur Dündar yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"Ben, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca'nın bir zamanlar kıyasıya rekabet halinde olduğumuz -ama birbirimizi hiç kırmadığımız- sevgili Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu takip ediyorum. Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar. Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyorlar. Bugün Reha'nın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacak. İnşallah iyileşecek ve çocukları sevgili babalarına kavuşacak.”

REHA MUHTAR'IN ESKİ EŞİ CANLI YAYINA BAĞLANDI

Son olarak Beyaz TV'ye bağlanan Deniz Uğur çileden çıktı. Uğur, canlı yayında sinirlenerek yaşananları tek tek anlattı.

Uğur, "Hastaneye gidiyorum Ayşe Nazlı hastaneden çıkarıyor çocuğu nereye gittiler diyorum bilmiyoruz diyorlar oradaki yetkililer. Hastane nasıl o sırada kolluk kuvvetlerini çağırmıyor. Baba entübe vaziyette çocuğu himaye edemeyecek durumda Ayşe Naz'ın hiçbir yasal yetkisi yok alıyor çocuğu telefonunu da kapattırıyor bana oradaki görevliler söyledi; Nilüfer kızını aradı ve Poyraz'ın telefonunu kapattırdı dediler. Bu insanlar neyin peşinde ben anlamıyorum. Çocuğum benim yanıma gelmek istemiyorsa da devletin oğlumu güvende tutmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.