Deniz Uğur'un "Oğlumu kaçırdılar" dediği Nilüfer ilk defa konuştu

Evde geçirdiği kaza sonucu yoğun bakıma kaldırılan Reha Muhtar entübe edilmişti. Muhtar, hayat mücadelesi verirken eski eşi Deniz Uğur, oğluna ulaşamadığını şarkıcı Nilüfer ile kızı tarafından alıkonulduğunu iddia etti. İddiaların odağındaki Nilüfer'den ilk açıklama geldi.

Reha Muhtar İstanbul Sarıyer’deki yalısında merdivenlerden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Muhtar, entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Durumu ciddiyetini korurken, eski eşi Deniz Uğur, oğlu Poyraz'ın kayıp olduğunu iddia etti.

Deniz Uğur, velayeti babasında olan oğlu Poyraz'a ulaşamadığını belirterek, "Reha Bey'in beyin kanaması geçirdiği söyleniyor, başka bir bilgiye sahip değilim. Akşamdan beri oğlum telefonlarına cevap vermiyor" açıklamasında bulundu.

Sosyal medyadan videolu açıklama yapan Uğur, "Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı'nın Poyraz'ı alıp hastaneden çıktığını öğrendim. Ulaşmaya çalıştığım kişiler, Poyraz'ı teslim etmeyeceklerini söylüyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Zaten 2 yıldır Reha Muhtar'ın değil çocuklarıma, kendine bile bakacak durumda olmadığını söylüyorum. Şimdi karakola gidip çocuğumu kaçırdıkları için şikâyetçi olacağım" diyerek Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etmişti.

DENİZ UĞUR'UN AVUKATI FEYZA ALTUN AÇIKLAMA YAPTI

Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun da Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Altun, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Edindiğimiz bilgiye göre Reha Muhtar dün bir balık restoranında çocuğun yanında yüklü miktarda alkol alıp çocuğun bütün itirazlarına rağmen araba kullanmıştır. Arabaya binmeden yere kapaklandığı ayakta zor durduğu müvekkilime görgü şahitleri tarafından aktarılmıştır. Restoran yetkilisi ile de görüşülüp teyit alınmıştır. Zira kan tahlillerinde alkol oranı tespit edilecektir. Daha sonra da mevzu bahis durum gerçekleşmiş. Biz de sizler gibi olayı basından öğrendik. Müşterek çocuk Poyraz, dünden beri kayıp olup çocuk şubeye kayıp ihbarında bulunulmuşsa da bugün çocuğun Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve annesine verilmeyeceğini de öğrendik. Şarkıcı Nilüfer ile konuşma ve iletişime geçme teşebbüslerimiz maalesef sonuç vermedi. Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz. Müvekkilim de ifadesini verecek. Üstelik, çocuğu vermiyoruz, alabilirseniz alın şeklinde bir cevap aldık."

İddiaların odağındaki Nilüfer'den açıklama geldi. Sabah’ın haberine göre, Nilüfer suçlamaları reddetti. Ünlü şarkıcının açıklaması şöyle:

"Ayşe Nazlı'nın kardeşini kaçırmak gibi bir düşüncesi ve girişimi söz konusu dahi olamaz. İddialar asılsız ve yersizdir. Çocuk annesine gitmek istemediğini zaten defalarca belirtmiştir. Poyraz'ın velayeti de babasındadır. Bu noktada tek dileğimiz Reha Muhtar'ın sağlığına kavuşmasıdır."