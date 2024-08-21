Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kadir Doğulu şirketinin kapısına kilit vurdu! Çalışanlar mahkemenin yolunu tuttu

Kadir Doğulu şirketinin kapısına kilit vurdu! Çalışanlar mahkemenin yolunu tuttu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Kadir Doğulu şirketinin kapısına kilit vurdu! Çalışanlar mahkemenin yolunu tuttu

Magazin Haberleri

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti 2016 yılında evlenmişti. Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül’ün de desteği ve ortaklarıyla kurduğu yapım şirketinin kapısına kilit vurduğu iddia edildi. Maaşını alamayan çok sayıda kişi dava açmaya hazırlanıyor.

“Fatih Harbiye" setinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Neslihan Atagül ile meslektaşı Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Kadir Doğulu şirketinin kapısına kilit vurdu! Çalışanlar mahkemenin yolunu tuttu - 1. Resim

NESLİHAN ATAGÜL GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HAMİLE OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu. Çift bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi.

Kadir Doğulu şirketinin kapısına kilit vurdu! Çalışanlar mahkemenin yolunu tuttu - 2. Resim

Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül’ün de desteğiyle, ortaklarıyla beraber Alim Yapım adlı bir şirket kurmuş ve peş peşe yeni projeler çekmek için kolları sıvamıştı.

Kadir Doğulu şirketinin kapısına kilit vurdu! Çalışanlar mahkemenin yolunu tuttu - 3. Resim

Son olarak Alperen Duymaz, Engin Öztürk ve Büşra Develi’nin başrol oynadığı, yurt dışı için çekildiğini açıkladıkları “Aşkın Pusulası” dizisine imza atan şirket çekimlere 7. bölümde ara vermişti.

Kadir Doğulu şirketinin kapısına kilit vurdu! Çalışanlar mahkemenin yolunu tuttu - 4. Resim

Ekonomik olarak zor bir dönem yaşadıklarını belirterek ödeme için süre isteyen Kadir Doğulu ve ortakları 3 ay sonra ofisi tamamen boşaltma kararı aldı ve 3 aylık maaşlarını alamayan çalışanlarının da çıkışlarını verdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, mağdur olan ve karşılarında muhatap bulamayan hem dizi, hem de ofis çalışanları alacak davaları açmaya hazırlanıyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Real Madrid taraftarı Ancelotti'den Arda Güler'i istiyor! Türk yıldız İspanya gündeminde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kadir Ezildi'den babasına sert sözler! Harcadığı parayı da açıkladı - MagazinBabasına sert sözler! Harcadığı parayı da açıkladıMasterChef'ten elenmişti! Veda sonrası olay paylaşım - MagazinMasterChef'ten elenmişti! Veda sonrası olay paylaşımWilma Elles Türk vatandaşı oldu! Yeni adını açıkladı - MagazinTürk vatandaşı oldu! Yeni adını açıkladıTahliye edilmişti! Dilan Polat'a eşi Engin Polat'tan yasaklar geldi - MagazinDilan Polat'a eşi Engin Polat'tan yasak geldiMelisa Sözen Fransız dizisinde PKK'lı teröristi oynadı! - MagazinÜnlü oyuncu Fransız dizisinde PKK'lı teröristi oynadı!Kadıköy'de genç müzisyen Çınar Ersanlı elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu - MagazinMüzisyen elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...