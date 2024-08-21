Kadir Doğulu şirketinin kapısına kilit vurdu! Çalışanlar mahkemenin yolunu tuttu

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti 2016 yılında evlenmişti. Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül’ün de desteği ve ortaklarıyla kurduğu yapım şirketinin kapısına kilit vurduğu iddia edildi. Maaşını alamayan çok sayıda kişi dava açmaya hazırlanıyor.

“Fatih Harbiye" setinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Neslihan Atagül ile meslektaşı Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girmişti.

NESLİHAN ATAGÜL GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HAMİLE OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu. Çift bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi.

Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül’ün de desteğiyle, ortaklarıyla beraber Alim Yapım adlı bir şirket kurmuş ve peş peşe yeni projeler çekmek için kolları sıvamıştı.

Son olarak Alperen Duymaz, Engin Öztürk ve Büşra Develi’nin başrol oynadığı, yurt dışı için çekildiğini açıkladıkları “Aşkın Pusulası” dizisine imza atan şirket çekimlere 7. bölümde ara vermişti.

Ekonomik olarak zor bir dönem yaşadıklarını belirterek ödeme için süre isteyen Kadir Doğulu ve ortakları 3 ay sonra ofisi tamamen boşaltma kararı aldı ve 3 aylık maaşlarını alamayan çalışanlarının da çıkışlarını verdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, mağdur olan ve karşılarında muhatap bulamayan hem dizi, hem de ofis çalışanları alacak davaları açmaya hazırlanıyor.