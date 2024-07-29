Oyuncu Neslihan Atagül anne oluyor! Hamilelik haberini böyle duyurdu

2016 yılında Kadir Doğulu ile nikah masasına oturan Neslihan Atagül hamile olduğunu duyurdu. Atagül, güzel haberi kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin basınında boşanacakları haberleriyle sık sık gündem olan ve bu iddiaları her fırsatta yalanlayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan güzel haber geldi.

"BİZ MUTLUYUZ, MEMNUNUZ, İYİYİZ"

Neslihan Atagül, bebek beklediğini Intagram’dan duyurdu. Karnı belirginleşen bir fotoğraf paylaşan Atagül, mesajında ise şu ifadeleri paylaştı:

“Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam;

Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz.”

8 YIL ÖNCE EVLENDİLER

"Fatih Harbiye" adlı dizide tanışan oyuncu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 3 yıllık ilişkilerinin ardından 2016’da nikah masasına oturdu. 200 kişilik bir davet organize eden çift, Beykoz’daki bir otelde görkemli bir düğün yaptı. Çiftin yakın dostları sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

ROMANTİK YIL DÖNÜMÜ MESAJI

Öte yandan ikili, geçtiğimiz günlerde 8. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Her iki oyuncu da sosyal medya hesaplarından romantik mesajlar paylaştı. Atagül birlikte çekilen fotoğraflarını "İyi gidiyoruz sevgilim, devam edelim" notuyla paylaştı. Doğulu ise paylaştığı bir başka kareye "Bu sene 8, bundan sonrası sonsuz..." notunu düştü.