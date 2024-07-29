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Wilma Elles motosiklet kazası geçirdi! Yaralı halini paylaşıp sağlık durumunu açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Wilma Elles motosiklet kazası geçirdi! Yaralı halini paylaşıp sağlık durumunu açıkladı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle yıldızı parlayan Wilma Elles, eşi Mehmet Şah Çelik ile motosiklet kazası geçirdi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Elles, takipçilerine “Kask takmayı unutmayın” uyarısını da yapmayı ihmal etmedi.

İlk evliliğini Kerem Göğüs ile yapan ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan Wilma Elles, 2019 yılında boşandı. 2022’de ise avukat Mehmet Şah Çelik ile ikinci evliliğini yaptı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde ise üçüncü kez annelik heyecanı yaşadı.  

Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle izleyici karşısına geçen Wilma Elles, Türkiye’de büyük bir üne kavuştu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isim, günlük hayatından paylaşımlar da yapıyor. 

“MOTOSİKLET KAZASI GEÇİRDİK”

Ünlü oyuncu son olarak kötü bir haberle gündeme geldi. Elles, kişisel Instagram hesabından motosiklet kazası geçirdiğini duyurdu. 
Yaralı halinin videosunu paylaşan Elles, “Motosiklet kazası geçirdik. Daha yeni motor almıştık. Tekerlekleri bloke oldu. Düz yolda gidiyorduk. Hiçbir şey yoktu. Motosikletle çok dikkat etmek lazım” dedi. 

Wilma Elles motosiklet kazası geçirdi! Yaralı halini paylaşıp sağlık durumunu açıkladı - 1. Resim

“KASIN TAKIN” UYARISI

Ardından eşi Mehmet Şah Çelik ile fotoğrafına yer veren Elles, “Çok şükür ki ucuz atlattık. Kask takmayı unutmayın. Kazasız belasız yola devam” diyerek takipçilerini kask konusunda uyardı. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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