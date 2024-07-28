Ediz Hun'dan gazetemize özel açıklamalar! Kanser olduğu iddialarını cevapladı

Yeşilçam’ın ünlü sanatçısı Ediz Hun, sosyal medya üzerinden ortaya atılan "kanser oldu" iddialarını yalanladı. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı, "Dışarıya gerçekle alakası olmayan bilgiler sızdırılmış. Çok şükür sağlığım yerinde. Test sonuçları gayet iyi çıktı" dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Yeşilçam’ın yaşayan efsanesi Ediz Hun hakkında kanser iddiaları ortaya atıldı. Sanatçı Onur Akay, ünlü oyuncunun Kadıköy’de bir hastanede tedavi gördüğünü öne sürerek sosyal medya hesabından “Maalesef Ediz Hun da kanserle savaşıyor... Ben bu lanet hastalığın saklanmamasından ve dualardan yanayım. Değerli sinema sanatçımıza acil şifalar dilerim” paylaşımında bulundu.

"GERÇEKLE ALAKASI OLMAYAN BİLGİLER SIZDIRILMIŞ"

Olayın duyulmasının ardından yakışıklı aktörün hayranları büyük şok yaşadı. Ancak gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Sağlık durumu hakkında Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulunan Ediz Hun “Florence Nightingale Hastanesi’nde rutin kontrollerimi yaptırdım. Dışarıya gerçekle alakası olmayan bilgiler sızdırılmış. Çok şükür sağlığım yerinde. Test sonuçları gayet iyi çıktı. Eşimde de bende de sıkıntı yok. Sevenlerim merak etmesin” dedi.

YENİ PROJELERİNİ GAZETEMİZE AÇIKLADI

Dünyanın gidişatına dair doğa, iklim değişikliği gibi konularda üzerine konferanslar vermeyi sürdüreceğini anlatan 83 yaşındaki usta oyuncu “Son olarak Selma Güneri'yle bir tiyatro oyununda sahne aldım. Yeni sezonda onlar farklı bir oyunla yollarına devam edecek. Benzer bir tiyatro teklifi gelirse yine düşünebilirim. Kamera önünde olmak çok zor. Yönetmen, senarist her yaşta işini yapabiliyor ama oyuncu için durum farklı” ifadelerini kullandı.

EDİZ HUN KİMDİR?

Neşvet ve Adnan çiftinin tek evlatları olarak İstanbul Cihangir’de Alman Hastanesinde doğdu. 20 Kasım 1940 doğumlu olan Ediz Hun’un annesi Macaristan göçmeni olup felsefe öğretmenidir. Çerkez olan babasının mesleği ise makine mühendisidir. İstanbul’da Avusturalya orta okulunu bitirdi. Atatürk Erkek Lisesinden mezun olduktan sonra Almanya’da Diş Hekimliği fakültesine gitti. Okulunun son sınıfındayken yaz tatili için döndüğü aile ocağında 1963 senesi Ses dergisinin açtığı yarışmada birinci oldu.

130 FİLM İLE SİNEMAYA VEDA ETTİ

1963 yılında Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray’la başrol oynadığı Genç Kızlar filmi ile sinemaya ilk adımını attı. Kısa bir zaman için en çok aranan jönlerden biri oldu. 1970’li yıllarda Yeşilçam’da başlayan film serüveninde 12 senede tam 130 filmden sonra sinemayı bıraktı. 1973 yılının 3 Ocağında hostes olan Berna Hanım ile evlendi. Bu evlilikten 1974 yılında Bengü isimli bir kızları oldu. 1981 yılında oğlu Burak’ı kucağına aldı.

KENDİNİ BİLİME VERDİ

Türk sineması bir buhran geçirince Ediz Hun 1976 yılında ailesini alıp Norveç’e gitti. Trondheim ve Oslo üniversitelerinde Çevre Bilimleri Fakültesi ve biyoloji bölümünde eğitim aldı. 1981 senesinde Türkiye’ye geri dönüp bir matbaa açarak ticari hayatına başladı. 1985 senesinde Acımak adlı TRT’de yayınlanan dizide başrol oyuncusu olarak ekranlara geldi.