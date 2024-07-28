Kurtlar Vadisi'nin 'Bünyamin'i Uğur Taşdemir hayatını kaybetti!

Kurtlar Vadisi dizisinde Bünyamin karakteriyle hafızalara kazınan ve 2 aydır yoğun bakımda olan seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir hayatını kaybetti. Vefat haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdular.

Oyuncu, seslendirme ve dublaj sanatçısı Uğur Taşdemir hayatını kaybetti. Taşdemir yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

Vefat haberini Oyuncular Sendikası duyurdu. Oyuncular Sendikası 59 yaşındaki Taşdemir'in vefat haberini; "Değerli üyemiz, Uğur Taşdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" sözleriyle duyurdular.

Uğur Taşdemir’in cenazesi 30 Temmuz Salı günü öğle namazını müteakiben Moda Camii’nden kaldırılıp Başıbüyük Mezarlığı’na defnedilecek.

Taşdemir, Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın avukatlığını yapan Bünyamin rolüyle hafızlarda yer edinmişti. Ünlü isim ayrıca Nicolas Cage, Orlanda Bloom gibi pek çok Hollywood yıldızının Türkçe dublajını yaptı.

UĞUR TAŞDEMİR KİMDİR?

Uğur Taşdemir 20 Ekim 1965 tarihinde Yozgat'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin Maliye Bölümü'nden mezun oldu. 1987 yılında amatör tiyatro gruplarında yer alan Uğur Taşdemir, daha sonra Masal Gerçek Tiyatrosu, Deneysel Sanatlar Merkezi gibi çeşitli topluluklara dahil oldu. Şehir Tiyatrosu'nda da görev alan Uğur Taşdemir, 2005'te Çığır Sahne'de, 2006'da da Tiyatro Fora kadrosunda bulundu. Televizyon reklamlarının yanı sıra birçok dizi ve sinema filminde de rol aldı.

Uğur Taşdemir seslendirme çalışmalarına da devam etti. Özellikle ünlü aktör Nicolas Cage'in elliden fazla filminde seslendirme yaptı. Bir dönem Federal Film Akademi'de eğitim veren Taşdemir, ardından Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde seslendirme dersleri verdi.