Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > İslami değerlere dil uzatan Tuğba Ekinci haddini aştı! Şarkıcı hakkında soruşturma

İslami değerlere dil uzatan Tuğba Ekinci haddini aştı! Şarkıcı hakkında soruşturma

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İslami değerlere dil uzatan Tuğba Ekinci haddini aştı! Şarkıcı hakkında soruşturma

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da düzenlenen bir ödül töreninde sahneye çıkan Tuğba Ekinci skandal sözler sarf etti. Sahneye bikiniyle çıkan Ekinci, İslami değerlere dil uzatarak “Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber” dedi. Şarkıcı hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Tuğba Ekinci, İstanbul’da bir ödül törenine katıldı. Skandalları saymakla bitmeyen Ekinci, kıyafetlerini eleştirenlere skandal sözlerle cevap verdi. 

2024 Yılın Starları Ödülleri töreni kapsamında sahneye çıkan Tuğba Ekinci, kıyafetleri hakkında yapılan yorumlarla ilgili konuştu. 

“BU NASIL ALLAH, BU NASIL PEYGAMBER”

Konuşmasında İslami değerleri hafife alan, dinimize ve peygamber efendimize hakaret eden Ekinci, “Bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. Hayırdır” dedi. 

Devamında ise “Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar. 'Müslümanlığa yakışmaz' dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. Hayırdır” ifadelerini kullandı. 

HAKKINDA RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tuğba Ekinci’nin skandal sözleri gündeme bomba gibi düşerken, Türkiye’yi de ayağa kaldırdı. Oda TV’de yer alan habere göre ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İslam hakkındaki açıklamaları nedeniyle Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlattı.

 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hükümetten 4 yıllık yargı reformu stratejisi: Ceza sistemi yeniden yapılandırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kenan Işık’ın vefatının ardından sanat dünyasından taziye mesajları! ‘Arkasında doldurulamaz bir boşluk bıraktı’ - Magazin‘Arkasında doldurulamaz bir boşluk bıraktı’Kenan Işık'ın 24 yıl önce yaptığı itiraf yeniden gündem oldu: "Mutsuz oluşum bu yüzden" - Magazin"Mutsuz oluşum bu yüzden"10 yıl sonra acı haber: Kenan Işık hayatını kaybetti - MagazinKenan Işık hayatını kaybettiKim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! Aralarında geçen diyalog gündem oldu - MagazinYarışmaya damga vuran anlar! Aralarındaki diyalog olay olduOğlunu kaybeden Safiye Soyman'ın sözleri yürek yaktı! - MagazinOğlunu kaybetmişti! Sözleri yürek yaktıYılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin ünlü diziyle el sıkıştı - MagazinBelçim Bilgin ünlü diziyle el sıkıştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...