İslami değerlere dil uzatan Tuğba Ekinci haddini aştı! Şarkıcı hakkında soruşturma

İstanbul’da düzenlenen bir ödül töreninde sahneye çıkan Tuğba Ekinci skandal sözler sarf etti. Sahneye bikiniyle çıkan Ekinci, İslami değerlere dil uzatarak “Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber” dedi. Şarkıcı hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Tuğba Ekinci, İstanbul’da bir ödül törenine katıldı. Skandalları saymakla bitmeyen Ekinci, kıyafetlerini eleştirenlere skandal sözlerle cevap verdi.

2024 Yılın Starları Ödülleri töreni kapsamında sahneye çıkan Tuğba Ekinci, kıyafetleri hakkında yapılan yorumlarla ilgili konuştu.

“BU NASIL ALLAH, BU NASIL PEYGAMBER”

Konuşmasında İslami değerleri hafife alan, dinimize ve peygamber efendimize hakaret eden Ekinci, “Bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. Hayırdır” dedi.

Devamında ise “Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar. 'Müslümanlığa yakışmaz' dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. Hayırdır” ifadelerini kullandı.

HAKKINDA RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tuğba Ekinci’nin skandal sözleri gündeme bomba gibi düşerken, Türkiye’yi de ayağa kaldırdı. Oda TV’de yer alan habere göre ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İslam hakkındaki açıklamaları nedeniyle Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlattı.