Tahliye edilmişti! Dilan Polat'a eşi Engin Polat'tan yasaklar geldi

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 21 Ağustos 2024 10:00 - Güncelleme: 21 Ağustos 2024 10:51 - Güncelleme:

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"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklu bulunan ve hakkında tahliye kararı verilen Dilan Polat geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkmıştı. Polat, ilk iş olarak eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. Engin Polat’ın eşi Dilan Polat’a yasaklar koyduğu iddia edildi.