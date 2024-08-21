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Tahliye edilmişti! Dilan Polat'a eşi Engin Polat'tan yasaklar geldi

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Magazin Haberleri

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklu bulunan ve hakkında tahliye kararı verilen Dilan Polat geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkmıştı. Polat, ilk iş olarak eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. Engin Polat’ın eşi Dilan Polat’a yasaklar koyduğu iddia edildi.

Kara para ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılanan Dilan - Engin Polat davasında flaş bir gelişme yaşanmış ve kasım ayından bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat tahliye edilmişti. Kararın ardından cezaevinden çıkan Dilan Polat'ın ilk görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Tahliye edilmişti! Dilan Polat'a eşi Engin Polat'tan yasaklar geldi - 1. Resim

Dilan Polat'ı yaklaşık 10 aydır tutuklu kaldığı Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinin önünde ablası Sıla Doğu ve kızı Nilda Polat ile sevenleri karşılamıştı.

Tahliye edilmişti! Dilan Polat'a eşi Engin Polat'tan yasaklar geldi - 2. Resim

ENGİN POLAT'TAN DİLAN POLAT'A 3 YASAK

Cezaevinden çıkar çıkmaz Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'nun, "Dilan'a telefon yasak bundan sonra" şeklindeki talimatı çok konuşulmuştu.

Tahliye edilmişti! Dilan Polat'a eşi Engin Polat'tan yasaklar geldi - 3. Resim

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ı ziyaret etmesinin ardından ortaya yeni talimatlar çıktı. Magazin Burada'nın haberine göre, Engin Polat'ın Dilan Polat'a "Konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin" diyerek telkinlerde bulunduğu iddia edildi.

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