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Melisa Sözen PKK'lı terörist oldu! Sosyal medyada tepki yağdı

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Melisa Sözen PKK&#039;lı terörist oldu! Sosyal medyada tepki yağdı

Magazin Haberleri

Oyuncu Melisa Sözen Fransa’da yayınlanan Le Bureau des Legendes dizisinde rol aldı. Sözen’in dizide terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD'li bir teröristi canlandırması sosyal medyada tepki topladı.

Fransa’da bulunan oyuncu Melisa Sözen, ülkenin en ünlü polisiye dizisi Le Bureau des Légendes’in üçüncü sezonunda başrol oynadı.

Melisa Sözen PKK'lı terörist oldu! Sosyal medyada tepki yağdı - 1. Resim

Sözen'in son rolü, sosyal medyada çok konuşuldu. Sözen, dizide terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD'li bir teröristi canlandırdı.

Melisa Sözen PKK'lı terörist oldu! Sosyal medyada tepki yağdı - 2. Resim

Yeniakit’in haberine göre, Sözen’in rolü sosyal medyada olay olurken “Rol yapmasına gerek kalmamıştır” gibi yorumlar yapıldı.

Melisa Sözen PKK'lı terörist oldu! Sosyal medyada tepki yağdı - 3. Resim

MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Melisa Sözen, 6 Temmuz 1985 doğumlu dizi ve sinema oyuncusudur. İstanbul'da doğan Sözen, küçük yaşlardan itibaren bu meslekle ilgilenmektedir. Pera Güzel Sanatlar Lisesini bitirdi. Birçok tiyatro oyununda görev aldı. Çağan Irmak'ın yazdığı Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolüne hayat verdi.

Düzenleyen:  - Magazin
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