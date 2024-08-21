Melisa Sözen PKK'lı terörist oldu! Sosyal medyada tepki yağdı

Oyuncu Melisa Sözen Fransa’da yayınlanan Le Bureau des Legendes dizisinde rol aldı. Sözen’in dizide terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD'li bir teröristi canlandırması sosyal medyada tepki topladı.

Fransa’da bulunan oyuncu Melisa Sözen, ülkenin en ünlü polisiye dizisi Le Bureau des Légendes’in üçüncü sezonunda başrol oynadı.

Sözen'in son rolü, sosyal medyada çok konuşuldu. Sözen, dizide terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD'li bir teröristi canlandırdı.

Yeniakit’in haberine göre, Sözen’in rolü sosyal medyada olay olurken “Rol yapmasına gerek kalmamıştır” gibi yorumlar yapıldı.

MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Melisa Sözen, 6 Temmuz 1985 doğumlu dizi ve sinema oyuncusudur. İstanbul'da doğan Sözen, küçük yaşlardan itibaren bu meslekle ilgilenmektedir. Pera Güzel Sanatlar Lisesini bitirdi. Birçok tiyatro oyununda görev aldı. Çağan Irmak'ın yazdığı Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolüne hayat verdi.