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Kadir Ezildi'den babasına sert sözler! Harcadığı parayı da açıkladı

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Magazin Haberleri

Geçtiğimiz günlerde Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi’nin yıllardır görüşmediği babası Mehmet Ezildi plastik cerrahi uzmanı çıkmıştı. Kendi sunduğu programda babası hakkında konuşan Ezildi "Benim için ölmüştür" deyip ardından harcadığı parayı açıkladı.

Sunuculuğunu yaptığı ‘Temizlik Avcıları’ ve ‘En Hamarat Benim’ isimli programlarla tanınan Kadir Ezildi’nin yıllar önce terk eden babası geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Kadir Ezildi babasına sert sözler! Harcadığı parayı da açıkladı - 1. Resim

Plastik cerrah ve saç ekim uzmanı olan Mehmet Ezildi, kendisiyle ilgili yapılan yorumlara da cevap vermişti. Ezildi, “Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi’ye zarar vermemektir” demişti.

Kadir Ezildi babasına sert sözler! Harcadığı parayı da açıkladı - 2. Resim

KADİR EZİLDİ BABASI HAKKINDA KONUŞTU

‘En Hamarat Benim’ programını sunan Kadir Ezildi konu ile ilgili konuştu. Sosyal medyada geniş takipçi kitlesine ulaşan Ezildi, “Adını da hiçbir yer de anmıyorum. Telaffuz etmiyorum. O da benim adımı anmasın. Benim için ölmüştür“ ifadelerini kullandı.

Kadir Ezildi babasına sert sözler! Harcadığı parayı da açıkladı - 3. Resim

Son olarak harcadığı parayı da açıklayan Ezildi, sözlerine şunları ekledi:

Kadir Ezildi babasına sert sözler! Harcadığı parayı da açıkladı - 4. Resim

“"Evet giderken 'beni öldü bilin' dedi. O gün 300 lira nafaka benden esirgendi ama bugün ben 500 bin lira para harcayabildim Allah'ıma şükür. Hepsini de kendim çalışarak harcadım. 'Ben açım' diye kimsenin kapısına gitmedim. Hasta altı temizledim, koli taşıdım. Yoklukta benimle olmayan varlıkta da beni aramasın istiyorum."

Kadir Ezildi babasına sert sözler! Harcadığı parayı da açıkladı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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