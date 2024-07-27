Kadir Ezildi’nin yıllardır görüşmediği babası sessizliğini bozdu! Mesleği de öğrenenleri şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde Gamze Türkmen ile gösterişli bir törenle nişanlanan Kadir Ezildi’nin yıllardır görüşmediği babası Mehmet Ezildi plastik cerrahi uzmanı çıktı. Hakkında yapılan yorumlara isyan eden isim “Oğluma zarar vermek istemedim” diyerek içini döktü.

Sunuculuğunu yaptığı ‘Temizlik Avcıları’ ve ‘En Hamarat Benim’ isimli programlarla tanınan Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı. Plastik cerrah ve saç ekim uzmanı olan Mehmet Ezildi, kendisiyle ilgili yapılan acımasız yorumlara cevap verdi.

KADİR EZİLDİ’NİN BABASI MEHMET EZİLDİ’DEN SİTEM

“Oğlunu terk etmiş gitmiş, acımasız baba” , “Çocuğunuza büyük travma yaşattınız” gibi eleştirilere dayanamayan Mehmet Ezildi, kişisel Instagram hesabından suskunluğunu bozdu ve amacının Kadir Ezildi’ye zarar vermemek olduğunun altını çizdi. Açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

“Bilgilendirme! Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi’ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Mehmet Ezildi.”

“SÜNNET ALTINLARIMI BOZDURUP ARKADAŞINA VERDİ”

Ezildi, yıllardır görüşmediği babasıyla ilgili daha önce katıldığı bir programda konuşmuştu. Babasından sitem dolu sözlerle bahseden ünlü sunucu “Babam 1999 yılında bizim sünnet altınlarımızı bozdurup hastanedeki arkadaşına borç vermişti. Hem de adam evindeki pencereyi yaptırsın diye vermiş borcu. Biz kenara atamadık o altınları, götürüp arkadaşına verdi. Babam çok severdi millete borç vermeyi. İyi niyetli bir adamdı evet ama onun yüzünden 20 yıldan fazladır hala kirada kalıyoruz. Şimdiye kadar 50 tane ev almıştık” demişti.”

“BABAM GÖTÜRÜP BİRİLERİNE VERDİ”

Babasına sert sözlerle yüklenen Ezildi açıklamasını “Biz biriktirirdik, babam götürüp birilerine verirdi. Ben de insanlara yardım etmeyi seviyorum ama kenara da atıyorum. 10 kenara atıyorsam, 1 tane de yardım ediyorum” şeklinde sürdürmüştü.

Mehmet Ezildi

“KARDEŞİM KEREM DE GÖRÜŞMÜYOR”

Babasıyla görüşmediğini belirten Ezildi, “Şimdi yemiyorum içmiyorum ev alacağım diye para biriktiriyorum. Ben kimseye iyilik yapma demiyorum ama ardını düşünmen lazım. Babamla görüşmüyorum. Mutlu mu mutsuz mu bilmiyorum. Herhangi bir haber almıyorum kendisinden. Kardeşim Kerem de görüşmüyor” ifadelerini kullanmıştı.