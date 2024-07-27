İzzet Yıldızhan 23 yıldır sır gibi saklıyordu! Eşi adını koluna kazıttı

Şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın 23 yıldır sır gibi sakladığı eşi Ajda Yıldızhan, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Göcek’te yaptıkları tatilde yürüyüşe çıkan çift, kameralara yansıdı. Eşinin adını koluna kazıtan Ajda Yıldızhan’ın ‘İzzet’ dövmesi dikkat çekti.

Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen ve 3 ayrı kadından 9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ara sıra magazin dünyasında yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Yıldızhan, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da merak ediliyor.

İLK KEZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Çocuklarıyla verdiği pozlarla sık sık konuşulan Yıldızhan geçtiğimiz günlerde 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan’ın fotoğrafını paylaşmıştı. Ajda Hanım’la kamera karşısına geçmekten kaçınan Yıldızhan’ın bu hamlesi kısa sürede gündem olmuştu.

Yıldızhan’ın eşini görenler sosyal medyada “Maşallah” , “Çok yakışıyorsunuz, mutluluklar", “Allah ağzınızın tadını bozmasın” gibi yorumlar yaptı.

AJDA YILDIZHAN’DAN ‘İZZET’ DÖVMESİ

Öte yandan Hürriyet’te yer alan habere göre; İzzet – Ajda Yıldızhan çifti son olarak Göcek tatilinde görüntülendi. El ele yürüyüş yapan çiftin mutluluk dolu kameralara yansıdı. Ajda Hanım’ın kolundaki dövme ise dikkat çekti. ‘İzzet’ dövmesi direkt göze çarptı.