Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > İzzet Yıldızhan 23 yıldır sır gibi saklıyordu! Eşi adını koluna kazıttı

İzzet Yıldızhan 23 yıldır sır gibi saklıyordu! Eşi adını koluna kazıttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzzet Yıldızhan 23 yıldır sır gibi saklıyordu! Eşi adını koluna kazıttı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın 23 yıldır sır gibi sakladığı eşi Ajda Yıldızhan, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Göcek’te yaptıkları tatilde yürüyüşe çıkan çift, kameralara yansıdı. Eşinin adını koluna kazıtan Ajda Yıldızhan’ın ‘İzzet’ dövmesi dikkat çekti.

Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen ve 3 ayrı kadından 9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ara sıra magazin dünyasında yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Yıldızhan, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da merak ediliyor. 

İzzet Yıldızhan 23 yıldır sır gibi saklıyordu! Eşi adını koluna kazıttı - 1. Resim

İLK KEZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Çocuklarıyla verdiği pozlarla sık sık konuşulan Yıldızhan geçtiğimiz günlerde 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan’ın fotoğrafını paylaşmıştı. Ajda Hanım’la kamera karşısına geçmekten kaçınan Yıldızhan’ın bu hamlesi kısa sürede gündem olmuştu. 
Yıldızhan’ın eşini görenler sosyal medyada “Maşallah” , “Çok yakışıyorsunuz, mutluluklar", “Allah ağzınızın tadını bozmasın” gibi yorumlar yaptı. 

İzzet Yıldızhan 23 yıldır sır gibi saklıyordu! Eşi adını koluna kazıttı - 2. Resim

AJDA YILDIZHAN’DAN ‘İZZET’ DÖVMESİ

Öte yandan Hürriyet’te yer alan habere göre; İzzet – Ajda Yıldızhan çifti son olarak Göcek tatilinde görüntülendi. El ele yürüyüş yapan çiftin mutluluk dolu kameralara yansıdı. Ajda Hanım’ın kolundaki dövme ise dikkat çekti. ‘İzzet’ dövmesi direkt göze çarptı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Suudi Arabistan yolcusu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor! - MagazinÜnlü oyuncudan müjdeli haber!Rapçi Çakal kaza yaptı, ağır hasar gören aracıyla gülerek poz verdi - MagazinRapçi Çakal kaza yaptı! Ölümden döndüğü anları paylaştıUfuk Özkan sevgilisini tek kalemde sildi! - MagazinŞaşırtan hamle! Tek kalemde sildiRTÜK'ten müzik yayıncılarına 'çıplaklık' ve 'argo' uyarısı - Magazin"Ahlak ve edep sınırlarını aştı"Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen iddialı diziyle el sıkıştı! - Magazin'Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i iddialı diziyle el sıkıştı"Odaya kapatıp lazımlık koydular" diyerek itiraf etti! Şahsenem'den bomba açıklama - Magazin"Odaya kapatıp lazımlık koydular"
Sonraki Haber Yükleniyor...