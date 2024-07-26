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Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızı Pınar şimdi bambaşka biri! Son hali şaşırttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızı Pınar şimdi bambaşka biri! Son hali şaşırttı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar’da rol aldığı yıllarda performansıyla adından söz ettiren Pınar Aydın, evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı. Şimdilerde Giresun'da eşi ve iki oğluyla yaşayan Aydın son haliyle gündem oldu.

Uzun soluklu dizi Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızı Pınar’ı canlandıran Pınar Aydın, oyunculuğu bırakıp kendine bambaşka bir yol çizdi. 

2004 yılında katıldığı müzik programı Akademi Türkiye ile adını duyuran ve yarışmada 3. olan Pınar Aydın, sesiyle dikkatleri üzerine çekti. 2011 yılında ise ‘Dur Dedim’ adlı bir albüm yayınladı. 

Sesiyle olduğu kadar oyunculuktaki başarısıyla da adından söz ettiren Aydın, 2006-2008 yılları arasında Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızı Pınar’ı üstlendi. 2009’da Kız Kaçıran’da, 2011-2012 yıllarında ise Akasya Durağı’nda oynadı. 

Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızı Pınar’ı şimdi gören tanıyamıyor! Son hali şaşırttı - 1. Resim

EVLENDİKTEN SONRA OYUNCULUĞU BIRAKTI

Mimar bir baba ve memur emeklisi bir annenin çocuğu olan Pınar Aydın, 2015’te Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu ile hayatını birleştirdi. Evlendikten sonra iki erkek çocuk sahibi olan Aydın, oyunculuğu bıraktı. 

Şimdilerde tüm vaktini ailesine ayıran isim, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve Instagram’da günlük hayatına dair paylaşımlar yapıyor. 

İşte Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Aydın’ın son hali…

Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızı Pınar’ı şimdi gören tanıyamıyor! Son hali şaşırttı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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