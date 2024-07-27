Somer Sivrioğlu’ndan itiraf: Kendime yemek yapmıyorum, peynir ekmek yiyorum

MasterChef’in sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi. Kendisine genelde yemek yapmadığını itiraf eden Sivrioğlu, peynir ekmekle karnını doyurduğunu açıkladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve yıllardır MasterChef Türkiye’nin jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, Ceyda Düvenci’nin programı Bambaşka Sohbetler’e konuk oldu. Sivrioğlu, programda yaptığı itirafla herkesi şaşırttı.

“BENİM İÇİN YEMEK BİRİLERİNE YAPILIR”

Somer Sivrioğlu’na katıldığı yayında Düvenci, “Kendine en son ne pişirdin” diye sordu. “Tost” cevabını vererek şaşırtan başarılı şef, ardından kendisine neredeyse hiç yemek yapmadığını belirtti.

Evde basit yemekler yapmayı tercih ettiğini söyleyen isim, şöyle konuştu:

“Kendime ben yemek yapamıyorum. Benim için yemek birilerine yapılan bir şey. Ne varsa onu ısıtıyorum. Makarna, noddle vs. yapıyorum arada. Ama kendime o özeni göstermiyorum. Benim için yemek birilerine yapılır, öyle öğrenmişim, genetiğime öyle kodlanmış. Birileri varsa yemek yapmayı çok seviyorum ama yoksa dolapta peynir ekmek ne varsa onu yiyorum. Çoğu şef de öyledir. Eve gidersiniz, evde yemek yoktur.”

“TUZLUĞU YOK ETMEK İSTERDİM”

“Mutfaktaki hangi malzemeyi yok etmek isterdiniz” sorusunu ise “Tuzu hiç anlamam. Deniz tuzu bizim kullandığımız rafine tuzdan çok daha değerli. Çevirmeli tuzlukları hele hiç sevmem. Benim kendi restoranımda yoktur, bir kap içinden elle tuz atılır ki alışılsın. O yüzden tuzluk diyorum” dedi.