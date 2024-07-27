Vakko Paris 2024 Olimpiyatları’nda milli sporcularımızı giydirdi, kıyafetleri herkes pijamaya benzetti

Dün akşam start alan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılan Türkiye Olimpiyat Milli Takımı, Vakko tarafından özel hazırlanan kıyafetleri giydi. Türk milli sporcular için tasarlanan kıyafetler, eleştirilere yol açtı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, ev sahibi Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği resmi açılış töreniyle başladı. Tören Sen Nehri'nde yapıldı.

Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez müsabakaların yapılacağı stadyumun dışında düzenlenen organizasyona katılanlar Sen Nehri iskelelerinden gösterileri takip etti.

"PİJAMA GİBİ" YORUMLARI YAPILDI

Türkiye'yi temsil eden 54'ü kadın, 48'i erkek toplam 102 sporcu geçişe katıldı. Milli sporcularımız Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeli’nin de giydiği ve Vakko’nun tasarladığı kıyafetler ise, sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kaldı. Mavi-beyaz ağırlıklı giysiler hiç beğenilmedi, bazı kişiler pijamaya benzetti.

Vakko kısa sürede X’te en çok konuşulan başlık arasında yer alırken, kullanıcılardan sert eleştiriler geldi. İşte yapılan yorumlardan bazıları…