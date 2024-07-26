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Olimpiyat Oyunları'na Türkiye damgası! Türk spiker İsrail'i anons etmedi

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Olimpiyat Oyunları&#039;na Türkiye damgası! Türk spiker İsrail&#039;i anons etmedi

Spor Haberleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışına Türkiye damga vurdu. Geçiş töreni esnasında Türk spiker, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sayısız katliam gerçekleştiren İsrail'i anons etmedi. Öte yandan törende Filistinli oyuncular barış işaretleri yaptı. Olimpiyatlarda Filistin'i 8 sporcu temsil edecek.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılında Türkiye'nin İsrail'e yönelik tepkisi dikkat çekti. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail'e tepki TRT'den geldi.

İSRAİL ANONS EDİLMEDİ

TRT spikeri, bütün ülkeleri detaylıca anlattığı geçiş töreni sırasında İsrail'i anons etmeyerek tepkisini gösterdi. Öte yandan geçiş töreninde Filistinli sporculardan dikkat çeken bir mesaj geldi.Olimpiyat Oyunları'na Türkiye damgası! Spiker İsrail'i anons etmedi - 1. Resim

FİLİSTİNLİ OYUNCULARDAN BARIŞ MESAJI!

Filistinli sporcular, geçit töreninde barış işaretlerinde bulundu. Sen Nehri'nde Filistinli sporculara büyük destek olduğu gözlemlendi. Filistin'i olimpiyatlarda 8 sporcu temsil edecek.

TRT HABER EKİBİNE SALDIRI 

İsrail güçleri ilk olarak Aksa'nın kapısında Filistinlilere saldırdı. Ardından saldırıyı görüntüleyen TRT Haber ekibini hedef aldı. Saldırıda kameraman Omar Awwad yaralandı.

Olimpiyat Oyunları'na Türkiye damgası! Spiker İsrail'i anons etmedi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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