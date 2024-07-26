Olimpiyat Oyunları'na Türkiye damgası! Türk spiker İsrail'i anons etmedi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 26 Temmuz 2024 23:05 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 23:28 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışına Türkiye damga vurdu. Geçiş töreni esnasında Türk spiker, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sayısız katliam gerçekleştiren İsrail'i anons etmedi. Öte yandan törende Filistinli oyuncular barış işaretleri yaptı. Olimpiyatlarda Filistin'i 8 sporcu temsil edecek.