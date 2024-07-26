Doğu Kudüs'te TRT Haber'e saldırı! Dışişleri'nden kınama geldi

İsrail güçlerinin Doğu Kudus'te TRT Haber ekibini hedef alarak bir kameramanı yaralamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık, "İsrail'in gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını aylardır anlamadığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin hamlesi Yunan'ı korkuttu: Bu tam bir savaş ilanı

Türkiye'nin hamlesi Yunan'ı korkuttu: Bu tam bir savaş ilanı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı öncesi İsrail güçlerinin ihlallerini görüntüleyen TRT Haber ekibi saldırıya uğramasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

TRT KAMERAMANI YARALANDI

İsrail güçleri ilk olarak Aksa'nın kapısında Filistinlilere saldırdı. Ardından saldırıyı görüntüleyen TRT Haber ekibini hedef aldı. Saldırıda kameraman Omar Awwad yaralandı.

TRT EKİBİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Müdahale sırasında gazeteci olduklarını belirten TRT Haber muhabiri Mücahit Aydemir'in telefonuna zorla el koyan İsrail güçleri telefondaki görüntüleri sildi. İsrail güçleri arından TRT Haber ekibini bölgeden uzaklaştırarak yayın yapmasına izin vermedi.

DIŞİŞLERİ'NDEN İSRAİL'E KINAMA!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in TRT Haber ekibini hedef almasını, "İsrail'in gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını aylardır anlamadığını görüyoruz" sözleriyle kınadı.

"GEÇMİŞ OLSUN" DİLEKLERİ İLETİLDİ

Açıklamanın devamında, "Cesur ve onurlu gazeteciler, Filistin'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edecek, Bakanlığımız bu mücadelede yanlarında olacaktır. İşgalcilerin saldırısı sonucu yaralanan TRT Haber kameramanına acil şifa diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.