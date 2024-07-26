Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Bingöl Karlıova merkezli 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 18.27 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 11,88 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD ve Kandilli, depreme yönelik verileri açıkladı.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Bingöl Karlıova merkezli korkutan bir deprem meyana geldi.

KARLIOVA 4,2 ŞİDDETİNDE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,2 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 18.27 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 11,88 kilometre derinliğinde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremi Serpmekaya-Karlıova merkezli olarak belirtirken, büyüklüğünü 4,1 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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