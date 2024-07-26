İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da yayın yapan TRT Haber ekibine saldırdı!

İşgalci İsrail askeri, Mescid-i Aksa'da TRT Haber kameralarına saldırdı. TRT ekibinden kameramanın yaralandığı anlar saniye saniye görüntülendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Ne yaparsa yapsın işgalci İsrail, yaptığı soykırımı, insanlık ve savaş suçlarını gizleyemeyecektir" tepkisini gösterdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı öncesi İsrail güçlerinin ihlallerini görüntüleyen TRT Haber ekibi saldırıya uğradı.

İsrail güçleri ilk olarak Aksa'nın kapısında Filistinlilere saldırdı. Ardından saldırıyı görüntüleyen TRT Haber ekibini hedef aldı. Saldırıda kameraman Omar Awwad yaralandı.

Müdahale sırasında gazeteci olduklarını belirten TRT Haber muhabiri Mücahit Aydemir'in telefonuna zorla el koyan İsrail güçleri telefondaki görüntüleri sildi. İsrail güçleri arından TRT Haber ekibini bölgeden uzaklaştırırak yayın yapmasına izin vermedi.

ADALET BAKAN TUNÇ: SAVAŞ SUÇLARINI GİZLEYEMEYECEKLER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber ekibinin saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Bakan Tunç X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İşgalci İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa kapısındaki TRT Haber ekibine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda yaralanan TRT kameramanına acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir terör devleti gibi davranan İsrail, gazetecileri kasıtlı olarak hedef almakta, yaptığı katliamları gizlemeye çalışmaktadır. Ne yaparsa yapsın işgalci İsrail, yaptığı soykırımı, insanlık ve savaş suçlarını gizleyemeyecektir."

BAKAN BOLAT: SOYKIRIMCI TUTUM BİR KEZ DAHA GÖRÜLDÜ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da X hesabından şu mesajı paylaştı:

"İşgalci İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa kapısında görüntü almaya çalışan TRT Haber ekibine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda yaralanan TRT kameramanına acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bir terör devleti gibi davranan İsrail, 7 Ekim’den bu yana yüzlerce gazeteciyi hedef alarak katletmiştir. Katil İsrail Devleti’nin medya mensuplarına saldırmasının arka planında Gazze’de ve Filistin’in tamamında işlediği savaş suçlarını gizleme arzusu olduğunu biliyoruz. Gazetecilere yönelik bu tür şiddet eylemleri, İsrail’in soykırımcı tutumunu tüm dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir.

İsrail er ya da geç işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulacaktır."

ÖMER ÇELİK: ŞİDDETLE LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili X hesabından şöyle yazdı:

"İsrail güçlerinin TRT Haber ekibine yönelik saldırganlığını şiddetle lanetliyoruz. Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliam ve soykırımını dünya kamuoyuna taşıyan ve tarihe not düşen TRT Haber insanlık adına görev yapmaya devam ediyor. TRT ve Anadolu Ajansı hakikatleri insanlık adına duyurmaya devam edecek. İsrail’deki katliam rejimi insanlığa karşı işlediği suçların er ya da geç hesabını verecektir!"