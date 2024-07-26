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Türkiye'nin hamlesi Yunan'ı korkuttu: Bu tam bir savaş ilanı

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Türkiye&#039;nin hamlesi Yunan&#039;ı korkuttu: Bu tam bir savaş ilanı

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Yunanistan'ın mavi vatanda Türk karasularını ihlal etmesine Ankara'dan hamle gecikmedi. Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin 5 savaş gemisini bölgeye konuşlandırarak karşılık verdiği haberini duyurdu. Emekli Yunan Korgeneral Ioannis Baltzois, Türkiye'nin karasularını işgale müsaade etmeyişini korku ve endişe içerisinde karşılayarak, "Bu tam bir savaş ilanı" açıklamasında bulundu.

Yunanistan, Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümüne özel gerçekleştirdiği etkinlik ve kutlamaları hazmedemeyerek deniz yetki alanlarını ihlal etti.

Yunan gemileri ve bir İtalyan bayraklı gemi, Girit ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki denizaltı kablo projesi kapsamında izinsiz olarak Türk karasularına girmek istedi.

Türkiye'nin hamlesi Yunan'ı korkuttu: Bu tam bir savaş ilanı - 1. Resim

TÜRKİYE 5 SAVAŞ GEMİSİYLE KARŞILIK VERDİ

Ankara, Yunanistan'ın Türk deniz yetki alanlarını ihlal etmesine karşı hamle yaptı. Yunan Kathimerini gazetesi tarafından duyurulan haberde Türkiye'nin karasuların ihlaline savaş gemileriyle karşılık verdiği belirtildi.

Atina’nın Türk karasularını ihlaline karşı, 5 savaş gemisini konuşlandırarak karşılık verildi. Girit'teki söz konusu gemilerin Türk deniz yetki alanlarına girişi böylece engellendi.

Türkiye'nin hamlesi Yunan'ı korkuttu: Bu tam bir savaş ilanı - 2. Resim

EMEKLİ YUNAN GENERALDEN AÇIKLAMA

Emekli Yunan Korgeneral Ioannis Baltzois, Türkiye'nin Yunan gemilerini püskürtmesini sindiremeyerek, "Türkiye, Yunanistan’ın kıta sahanlığını sorguluyor ve kabul etmiyor.

Çoban adası civarındaki hakimiyetimizi sorgulamaları, tüm Yunan adaları için aynısını düşündüklerini gösterir" dedi.

Türkiye'nin hamlesi Yunan'ı korkuttu: Bu tam bir savaş ilanı - 3. Resim

"TAM BİR SAVAŞ İLANI"

Türkiye'nin savaş gemilerini Yunanistan tehdidine karşı konuşlandırması Baltzois tarafından korkuyla karşılandı.

Baltzois, "Türkiye’nin Çoban ve Kerpe adaları civarına gemi göndermesi bir provokasyon değil, tam bir savaş ilanı" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin hamlesi Yunan'ı korkuttu: Bu tam bir savaş ilanı - 4. Resim

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