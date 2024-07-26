CANLI | 2024 Paris Yaz Olimpiyatları açılış seramonisi başladı

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2024 20:34 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 20:45 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni Sen Nehri'nde yapılıyor. Açılış töreniyle ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.