CANLI | 2024 Paris Yaz Olimpiyatları açılış seramonisi başladı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni Sen Nehri'nde yapılıyor. Açılış töreniyle ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
Canlı Anlatım Özeti
- OLİMPİYATLAR AÇILIŞ SERAMONİSİ BAŞLADI
26.07.2024 20:37
OLİMPİYATLAR AÇILIŞ SERAMONİSİ BAŞLADI
Açılış Yunan sporcuların geçişiyle başladı. Yunanistan geleneksel olarak tüm Olimpiyatların açılış geçişini yapıyor.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi