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CANLI ANLATIM

CANLI | 2024 Paris Yaz Olimpiyatları açılış seramonisi başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CANLI | 2024 Paris Yaz Olimpiyatları açılış seramonisi başladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni Sen Nehri'nde yapılıyor. Açılış töreniyle ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • OLİMPİYATLAR AÇILIŞ SERAMONİSİ BAŞLADI

26.07.2024 20:37

OLİMPİYATLAR AÇILIŞ SERAMONİSİ BAŞLADI

Açılış Yunan sporcuların geçişiyle başladı. Yunanistan geleneksel olarak tüm Olimpiyatların açılış geçişini yapıyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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